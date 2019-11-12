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統一發票500元雲端專屬獎獎金　可直接抵信用卡費

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▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲財政部發布解釋，使用信用卡為雲端發票載具，未來500元的雲端發票獎項，就可以匯入信用卡帳戶中，抵當期消費金額。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

為了鼓勵民眾索取雲端發票，今年9、10月期的統一發票，增開40萬組的500元雲端發票專屬獎項，財政部今（12）日發布解釋令，未來使用信用卡為載具的民眾，中500元雲端發票獎項可以直接匯入信用卡抵銷卡費。

財政部官員表示，民眾以信用卡當作雲端發票載具，如果是中五獎、六獎（中獎獎金1,000元、200元）以及雲端發票專屬獎2,000元獎項，都可以直接匯入信用卡帳戶，抵銷當期消費金額。

請繼續往下閱讀...

財政部發布解釋，9、10期統一發票增開500元的獎項，符合小額的獎金，所以在12月兌獎的時候(11月25日開獎），就可以直接匯入信用卡帳戶，抵銷當期的消費金額，假設民眾在12月消費3000元，就可以拿500元來抵，當期就只要繳2500元。

財政部解釋令也指出，若用戶未使用載具歸戶，可列印電子發票證明聯，自行向代發獎金單位領獎，過去也僅統一發票五獎、六獎適用，新增500元雲端發票專屬獎，同樣可於超商多媒體事務機（例如ibon、 Famiport、Life-ET機），列印電子發票證明聯，至實體通路領獎。

▲▼統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

▲財政部鼓勵使用統一發票兌獎APP線上領獎，可以省更多費用回饋在統一發票的獎項當中。（圖／記者許力方攝）

財政部官員表示，自從財政部宣布增開500元雲端專屬獎之後，民眾使用雲端發票的頻率明顯的增加當中，其中有兩項數據可以明顯看出。其一就是財政部「統一發票兌獎APP」現在的下載量已經達到137萬人次，且雲端發票占電子發票的比重達到了25%，顯然已經有四分之一的電子發票，已經轉到雲端發票當中。

財政部也鼓勵民眾多多使用「統一發票兌獎APP」兌獎，根據透露，如果是一般紙本發票人工領獎的手續費每張是13元、如果是電子發票透過超商等多元通路兌獎，每張的手續費是8.5元，但是利用APP兌獎，每張發票的手續費就可降低到7元。所以民眾利用APP兌獎，省的費用就更多，一年就不只省1.4億元，所省下來的費用就可以回饋到統一發票的獎項當中，民眾中獎的機率更高，更能享受消費後的小確幸。

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