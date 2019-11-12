網路當行！海關專案小組查金流　消滅高價低報、化整為零包裹

▲網購流行，海關成立查金流專案小組，防止業者在網購平台透過高價低報、化整為零的方式，逃避稅費（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

網購風潮興盛，使近年來快遞貨物數量龐大，使得不少的業者像是代購業者、網購業者、夜市等在海外網站如淘寶、蝦皮等商品，透過高價低報、化整為零等方式逃避稅費。關務署今（12）日表示，近日成立「快遞貨物金流查核專案小組」，利用刷卡資料交叉比對及篩選，首波就是針對自「淘寶」就口大量商品的業者。

根據關務署統計，今年前9月查獲高價低報補稅案件為12萬3966件，較去年同期增加11%；補稅金額達到9183萬9552元。關務署表示，近期快遞進口數量龐大，業者往往抱持著僥倖的心態，以冒名或者虛構人名的方式，化整為零進口貨以高價低報的方式逃避進口稅費。

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所以關務署的「快遞貨物金流查核專案小組」，運用金管會提供給財政資訊中心的刷卡資料與報關資料和跨境網購的資料進行比對與篩選，建立大數據的資料，「事先」可以鎖定高風險的對象，相較於國去是發現個案疑似有問題才能夠查核相關的資料，未來查核逃漏稅費將更為有效率。首波將針對中國大陸的「淘寶」建置相關的機制，後續再擴大其他高風險的網站。

關務署官員表示，這次利用國稅局取得的資料包含國內廠商購買特定網購平台的金流資料進行查核，如果真的為一般消費者，半年內交易數十次與金額達到百萬元，很難是自用，就會再利用該資料請國稅局查核是否有逃漏稅。但是關務署強調，查金流主要是業者，對於一般的消費者並沒有太大的影響。