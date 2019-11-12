鋼構穩握明年八成訂單　董事長：台商回流與風電將創更多機會

▲ 中鋼結構董事長陳天民。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中鋼結構（鋼構）今（12）日舉行法說會，董事長陳天民表示，明年台商回流以及風電正式展開佈署這兩大利多，將能給予鋼構業更多機會，且降低削價競爭衝擊。

針對鋼構今年表現，總經理陳瑞騰指出，雖然財報露出前三季表現營業額有較去年下降，但整體獲利已經跟去年全年持平，今年加上第四季表現肯定會比去年好，並指出鋼構目前在手接單已有22萬噸，在109年業務量沒有到特別有利，而110年下半年還要再努力。

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另外針對先前鋼構被列入100間快倒閉公司名單，陳瑞騰強調，雖然公司負債比超過70%，但這是產業特性，工程行業都是高負債比公司，108年公司財務跟業務結構都算穩健。而面對這幾年供過於求、出現殺價競爭的情況，陳瑞騰表示，公司一方面會朝高附加價值方向發展；一方面也會等待未來商機出現。

▲ 中鋼結構總經理陳瑞騰。（圖／記者李瑞瑾攝）

另一方面，對於鋼構未來展望，陳天民指出，鋼構目前手上已握有明年的八成訂單（前述22萬噸接單），並強調「定單與產能沒問題」，但也有留一些產能給急單，或是重要客戶未來有新案子出來。

而對於明年的市場發展，陳天民表示，目前來看主要有兩大方向，一是台商返鄉的八千億商機，另一就是明年會全面展開的風電布局市場。

陳天民表示，鋼構目前沒有接到台商訂單，雖然先前有碰到一兩家，但「訂單也不是我們的菜」因而未成。陳天民解釋，台商回流帶來的需求，對鋼構業整體來說是正面的，因為市場會創造更多需求、餅變更大，殺價競爭就比較沒那麼嚴重，但它的分配跟要求，並不見得每家都一樣。

另外，對於明年即將正式展開的風電佈署，陳天民表示，風電所帶來的獲利預計從明年三月開始。在整座1200頓的設備中，有一套是400頓，這部分有56套是由鋼構提供，目前訂單總共要交出56套，其中明年第一季到第二季初會先交出4套，剩下52套都分在109跟110年要交貨。

陳天民說明，製作風電設備的含金成分、技術程度都很高，每一噸的產值一定比傳統鋼構業高，但賺不賺錢得各憑本事。預計明年第一季就開始會有成本出來，但因都沒有做過、沒經驗，前面做的成本會比較高，用前面來看也不太準確，在第一批的四套完成之後，應該就能夠劃出比較完整的學習曲線。