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談遠傳5G計畫　徐旭東：帶著快樂、慎重的心情來面對

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▲▼遠傳董事長徐旭東（右）、遠傳總經理井琪（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳董事長徐旭東（右）、遠傳總經理井琪（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

通傳會（NCC）在今（12）日下午舉行「108年度行動寬頻業務釋照第一階段書面審查到會面談及後續評分作業」。遠傳電信這次面談順序排在最後一組，在考試完畢後，董事長徐旭東受訪表示，關於遠傳5G的後續規劃，遠傳是「帶著快樂、慎重的心情來面對」。

對於今日的5G面試，遠傳團隊似乎表現得不錯，因此在面談過後徐旭東笑著說，今天NCC準備的問題都很好，遠傳也準備的不錯，NCC所問的遠傳團隊都有應答。

請繼續往下閱讀...

但是對於5G釋照徐旭東仍抱有一個顧慮，那就是他希望頻譜競價不要炒得太高，「這是最重要的，因為現在4G的相關費用還沒付完」。

遠傳總經理井琪補充，在今天的面試當中，NCC委員對於遠傳在智慧城鄉、城市的表現都表示肯定，現階段遠傳已經與聯發科、全家便利商店都有合作，且這還只是目前可以揭露的合作，因此對於遠傳5G未來的發展未來可期。

至於遠傳的5G開台時間，徐旭東表示，遠傳目前有一部份的4G已經是4.5G了，因此實際上有很多佈局遠傳已經在佈局了；再加上遠東集團所涵蓋的行業別相當多，像是在所以在金融科技、行動支付等的應用遠傳都已經在動了，不過我們當然希望還是可以在更加快。

在投資額方面，稍早中華電信表示，至少會投資600億元以上，對此，徐旭東認為，現在很難預估這方面的數字，要等到真正開台之後才會知道。

而對於現今的台灣5G發展，有許多人都認為台灣早已落後中國大陸發展許多，對此，井琪認為，台灣其實沒有落後，這中間也沒有落後不落後的問題，因為相關計入還沒有成熟，即便台灣學別人走也沒有不好；且作為技術領頭羊的代價很大，因此不用以「落後」來界定。

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徐旭東5G遠傳

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