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土耳其台灣周開跑　貿協秘書長葉明水率四大產業拓銷

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▲▼貿協祕書長葉明水前往土耳其拓銷。（圖／貿協提供）

▲外貿協會秘書長葉明水(中)率智慧機械與綠能等相關業者，前往拜訪年營收80億美元之土國指標性大集團Anadolu，營業涵蓋零售通路、汽車製造、能源等領域。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（12）日在伊斯坦堡舉辦「土耳其台灣周」，以台灣優勢產業為主題，舉辦智慧機械、智慧醫療、綠能、清真產業一對一貿易洽談會及產業論壇，透過台灣科技發展及完整供應鏈優勢，提供土耳其業者各項產業智慧解決方案。

貿協指出，台土產業交流源於去年外貿協會董事長黃志芳率領台灣綠能及智慧城市業者，至伊斯坦堡密集走訪土耳其綠能、電商、電動車與機械等企業，並成功邀請土國多家企業於今年起陸續赴台交流，打開台土產業友誼之門。

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貿協表示，葉明水昨日率領智慧機械與綠能等相關業者，前往拜訪土耳其Anadolu集團及Zorlu集團。Anadolu集團為年營收80億美元之土國指標性大集團，營業涵蓋零售通路、汽車製造、能源等領域。Zorlu集團則跨足能源(Zorlu Energy)、白色家電(Vestel)等領域的重要集團。

葉明水表示，未來臺灣產業與Anadolu集團在汽車零配件、機械、綠能、醫療（含人才培訓）及食品與日用品等都有潛在合作機會。而在綠能方面，臺灣綠能產業與Zorlu集團在創能及儲能上亦有許多合作的空間。

此外，Anadolu集團商業開發總裁Mr. Hakan Nazlioglu對我國產業所能提供的智慧機械、綠能、環保、EV儲能等解決方案甚感興趣，並表示可導入其許多新開發案、製程和廠房需求，期待與我方進一步合作。Zorlu 集團執行長Mr. Sinan Ak則看好太陽能電池模組、氫能汽車、電動自行車電池和儲能系統、以及環保水處理技術等合作機會，他表示很有興趣到台灣參訪開發更多商機。

▼土耳其人也愛喝珍奶！外貿協會秘書長葉明水(左一)、土耳其國會貿易與能源委員會主席Mustafa Elitaş(左二)、駐土耳其代表鄭泰祥(右一)、執政黨創黨元老Feyzullah Kıyıklık(右二)開心與來自臺灣的珍珠奶茶合影。。（圖／貿協提供）

▲▼貿協祕書長葉明水前往土耳其拓銷。（圖／記者貿協提供）

而在醫療產業方面，貿協則是透露，土耳其府目標在2023年成為世界醫療服務的指標性國家，而在發展醫療之際，土國醫療產業仍強烈依賴進口，其中進口醫材占比約85%；而臺灣醫療器材產值逐年成長，近年來雲端運算、大數據、AI演算法等技術廣泛應用在生技醫療領域，加上智慧醫療及系統整合亦是臺灣醫療產業的發展趨勢，也是當前土國醫療產業首要之需，此時正是臺灣醫療產業可以搶進的機會。

此外，土耳其國會貿易與能源委員會主席Mustafa Elitaş表示，看到清真食品認證，感到十分欣慰，土耳其本身對清真認證也很重視，並歡迎貿協及臺灣清真業者或公協會與土耳其清真認證交流。

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