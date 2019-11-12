雙美前3季營業利益率35％  EPS 2.11元改寫歷年同期新高

▲雙美董事長林齊國。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

雙美生技（4728）今（12）日公布第3季合併營收達1.8億元，年增144.09％，雖受到新台幣匯率波動的影響，但稅後淨利0.58億元，較去年同期成長328％，稅後每股純益(EPS)1.08元，也較去年同期成長332％，營收、獲利皆改寫歷年同期新高紀錄。

雙美今年前3季合併營收為4.4億元，年增114.35％；稅後淨利1.1億元，年增156.14％；稅後每股純益(EPS)2.11元，年增154.22％，營收、獲利皆改寫歷年同期新高紀錄，主要是雙美在中國大陸地區營運明顯成長，膠原蛋白植入劑銷售業績年增1.5倍，主力產品陸續獲得中國藥監局認證，帶動整體出貨力道強勁。

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雙美表示，第3季來自中國大陸的營收比重為86.86％，台灣則是13.12％，其中中國大陸明顯成長主要是雙美膠原蛋白植入劑銷售業績大幅較去年同期成長155.36％的貢獻，尤其今年在雙美I號第三次續中國藥監局(NMPA)認證，以及新品雙美膚力原膠原蛋白植入劑(含利度卡因)(稱III號)在今年第2季取得NMPA認證後，三款主力膠原蛋白植入劑的完整產品線，帶動整體毛利率增加至88％。

雙美同時公布10月合併營收為2371萬元，月減70.12％，年減9.12％，主要因中國大陸地區十一長假，部分代理商已提前至9月大量出貨，依照國際財務報告準則調整約有2817.4萬元營業收入至9月營收認列，但是受惠於膠原蛋白植入劑出貨暢旺，累計今年前10月營收為4.6億元，年增100.43％。

展望今年第4季，雙美看好兩岸膠原蛋白商機，持續擴大Sunmax的品牌力及市場佔有率表現，並積極參加兩岸重量級的醫美、醫學活動，且關注醫美市場未來可能會增加的執業範圍醫師人群，爭取將旗下膠原蛋白產品的專業醫學美容注射技術與更多醫生、機構合作，為雙美營運增添動能。