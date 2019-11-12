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高階顯卡出貨暢旺　動力第3季EPS 1.94元創近2年新高

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▲動力-KY董事長許文昉。（圖／動力-KY提供）

▲動力-KY董事長許文昉。（圖／動力-KY提供）

記者姚惠茹／台北報導

顯示卡散熱風扇廠動力科技（6591）今（12）日公布財報，第3季合併營收3.56億元，季增62.5%、年增46.4%；稅後淨利5,040萬元，年增643.25％，帶動每股盈餘（EPS）達1.94元，創近2年來新高表現，主要受惠下半年起輝達（NVIDIA）與超微（AMD）新晶片相關顯示卡用散熱風扇出貨量大幅增加所帶動。

動力同時公布10月合併營收1.1億元，月減24.6%，主要是受到RX5700/RTX SUPER拉貨趨緩，並準備新晶片試產，但是公司預估目前支援NVIDIA與AMD新款晶片的中階顯示卡出貨量仍持續增加，第4季營運可望淡季不淡。

請繼續往下閱讀...

動力董事長許文昉表示，7月起NVIDIA與AMD兩大陣營均推出高性價比的新款繪圖晶片，加上英特爾（Intel） CPU缺貨問題解決，下半年整體顯示卡市場出現明顯回溫，目前NVIDIA中階的GTX 1660 SUPER系列產品，以及AMD的Radeon RX 5500系列等顯示卡出貨量持續成長，預估第4季支援NVIDIA及AMD新晶片顯示卡買氣可望持續，可望推升公司電競顯示卡散熱風扇出貨量。

許文昉進一步表示，第3季整體出貨量大幅增加，提升生產經濟規模，以及新款客製化散熱風扇出貨比重提升，帶動公司第3季毛利率達32％，較第2季大幅增加18個百分點，且由於第3季下游客戶拉貨力道強勁，公司快速調整產線配置，由兩班制生產增加為三班制排班，即時供應下游客戶需求。

▲動力-KY董事長許文昉。（圖／動力-KY提供）

▲動力旗下顯示卡散熱風扇產品。（圖／動力-KY提供）

許文昉表示，公司近2年來積極佈局新的利基型散熱風扇產品市場，已見初步成效，其中在AI智能風扇產品方面，公司已通過下游系統廠商客戶認證，第4季電競用機殼散熱風扇將開始進入試產階段，公司與多家客戶共同研發數十款內建人工智慧功能及遠端遙控的AI智能風扇。

許文昉指出，明年AI智能風扇除了應用在電競產品外，並將切入雲端網路、智慧家電及高效能計算系統（HPC）等高階利基型產品市場，由於AI智能風扇為公司自主研發並申請專利通過的技術，將可望拉大公司與競爭同業的差距。

隨著5G高頻高速傳輸需求大幅提升，產品的散熱效果、穩定度及產品壽命需求增加，動力針對5G專用路由器開發的散熱風扇已完成下游客戶認證，預計第4季開始試產，明年上半年進入量產階段，並開發多款高階網通散熱風扇產品，明年可望跨足5G伺服器、交換機及中繼站等高階網通產品市場。

此外，5G時代來臨帶動數位影像內容及網路直播風潮，也明顯提升影像後製剪輯及動畫設計需求，動力自去年下半年開始接獲工業級的後製剪接機台散熱風扇訂單並出貨後，近期也開始與下游系統廠商合作開發Creator PC用的相關散熱產品，由於毛利率較高，可望提升營收獲利表現。

展望營運，動力近期獲得江西政府審批，購置江西省安福縣工業園區2.2萬坪廠房及土地，並取得當地租稅優惠資格，且從今年下半年開始陸續將部分產線遷至江西新廠，未來將做為主要生產基地，控管成本費用，預估江西新廠明年第1季將開始試產，下半年進入量產，可望增加2成以上出貨量。

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