鋼鐵需求今年觸及谷底　中鋼執副：預估明年量有成長、價也回漲

▲ 中鋼執行副總經理黃建智。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中鋼今（12）日舉行法說會，針對鋼鐵產業明年展望，認為2019年應為鋼市需求谷底，明年看法審慎樂觀；而在價格部分，中鋼執行副總經理黃建智表示，期待鋼價能由歐美領漲、亞洲鋼價在二或三月時也能谷底反彈。

針對明年市場鋼鐵需求概況，世界鋼鐵協會預估今、明年用鋼產業需求成長，今年為3.9%、明年1.7%，今年成長主要是來自中國大陸的成長，而大陸明年的需求雖然還是有成長，但不像今年可以達到9%那麼多，明年大概只有1%。

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印度、日本等國家的一級鋼廠，在今年第三季也都出現赤字，中鋼執行副總經理黃建智表示，分析今年鋼鐵產業景氣不佳原因，是在價格下跌嚴重，但原料成本卻沒有去年低的情況下，讓鋼廠經營比去年辛苦，獲利有很大幅度縮減，都出現在50%正負20%之間。

黃建智進一步說明，今年原料成本很高，但是產品價格下跌，「有點呈現死亡交叉」。相較去年需求不錯，客戶有賺錢、接受漲價，大家獲利都很好的情況，今年就營運的比較辛苦。

黃建智認為，明年原料成本「易跌難漲」。今年1月全球鐵礦砂龍頭淡水河谷(Vale)的尾礦壩(tailing dam)潰堤，導致減少1千萬噸產量，目前已經復元6千萬噸，因此供需緊迫的狀況會漸漸改善，明年原料價格要高於去年的機會不大。

▲ 左起：中鋼助理副總經理周鴻泰、執行副總經理黃建智、副總經理楊岳崑、副總經理蔡松釗。（圖／記者李瑞瑾攝）

售價部分，從年初高點的550美元，到目前價格約450元相較，也跌掉100元，黃建智認為，以下跌幅度反彈的波段理論來講，價格在今年跌20%、明年回升10%的情況其實並不奇怪，預期至少明年要漲10元回來，也希望明年在需求穩定的時候，配合原料價格平穩或下跌，讓鋼廠獲利轉為正向。

黃建智表示，希望明年是正向的，明年一、二月亞洲華人圈過年又是淡季，而歐美在過完新年回來後開工採購，預期歐美價格會轉為上漲，而亞洲地區快的話在二月、慢的話三月，會有價格反彈。

另外，最近美國鋼廠流通行情已經在調漲價格，近一個月已經調漲兩次、漲了88美元，表示美國鋼廠已經開始反映價格成本，可能也還會有第三波漲價。黃建智說，期待鋼價能在明年一、二月由歐美開始領漲，亞洲在二、三月就能跟著跑。

黃建智指出，目前價格走勢是「先蹲後跳」，第二季是旺季、會有比較大價格反彈，但還是會持續觀察鋼價漲勢是否能夠持續，看看它到底是反彈還是反轉，「反轉的話一年半不景氣就宣告結束，會開始三年上漲的波段，如果只是反彈，會變成一個鋸齒狀，大家在底部震盪，明年第一季也是會滿辛苦」。