　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

期貨交易量去年首破3億口大關創高　位居全球第17名

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會持續修改法規，並擴大金融創新，國內期貨市場去年交易量首次突破3億口大關，一舉創下歷史新高。金管會主委顧立雄今（11）日表示，2017年推出夜盤交易後，迄今夜盤占日盤的比重日益增加，尤其受到中美貿易衝突影響，市場波動增加，比重曾一度高達46%。

期交所今天舉行第5屆期貨鑽石獎頒獎典禮，金管會主委顧立雄致詞時表示，為鼓勵法人機構從事期貨交易，進行避險及增益，提升法人機構在期貨市場的參與比重，期交所從2015年舉辦期貨鑽石獎，鼓勵證券期貨業、銀行業及保險業等金融機構，善用國內期貨及選擇權，來強化及穩定投資組合績效，並共同推動期貨市場的成長。

請繼續往下閱讀...

顧立雄指出，台灣期貨市場發展日漸成熟，各項新商品持續推出，涵蓋國內外股價指數、匯率、商品等多樣類別，加上期貨市場夜盤交易制度推出，與國際市場接軌，交易量也持續成長，甚至去年交易量更是首次突破3億口，一舉創歷史新高，名列全球第17名。

金管會為持續推動資本市場與國際接軌，並擴大金融創新，今年除進行法規修正外，並督導期交所推動創新商品及落實制度，首先在法規制度面，為促進國內制度與國際接軌，並健全期貨市場發展，金管會推動完成期貨交易法修正案，已於今年1月公布。

這次修正重點有3個，第一是將交換契約、其他類型契約及契約組合等期貨交易型態，納入期貨交易法規範，以因應金融創新與金融商品多元化發展的趨勢；第二是增訂店頭衍生性商品採集中結算的法源，以建立店頭衍生性商品集中結算制度；第三是適度提高罰鍰上限額度，以強化對期貨市場的監理。

第二，在商品創新面，今年10月1日期交所上市美國那斯達克100股價指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨，不僅可滿足國人多樣化金融商品的交易需求，也可作為相關權證、ETF或ETN發行的避險管道。另為因應全球永續發展投資趨勢，期交所規劃於2020年推動台灣永續指數期貨上市，將可進一步帶動法人機構重視責任投資，為台灣資本市場帶來正向循環。

第三，在交易制度面，2017年5月推出夜盤交易，涵蓋歐美股市交易時段，推出後交易持續成長，夜盤占日盤的比重已從5.15%（2017年）上升達30%（2019年8月）。

顧立雄說，近期受到中美貿易衝突影響，市場波動增加，更推升夜盤交易需求，比重曾一度高達46%，顯見國人對夜盤交易的需求日增。另外，期貨市場已分階段完成期貨市場動態價格穩定機制，防範市場價格異常波動，以落實對交易人權益的保護。

展望未來，金管會期許能與期交所、各證券期貨業者、金融保險機構及各位先進持續共同努力，打造台灣成為一個具前瞻性及國際競爭力的金融市場。

ET快訊
國小女教師尬上替代役　切結書認「身體上的依賴機會」正宮氣炸
妻雙11「狂刷130萬」！丈夫站33F外牆崩潰：才剛還完87
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大聯大啟動非合意收購！要以每股45.8元收購文曄三成股權

授權費爭議強制仲裁恐介入媒體經營？NCC：事關重大才會慎重使用

影／國巨併美廠打入高端市場　陳泰銘：原來蛋糕上奶油那麼甜美

期貨交易量去年首破3億口大關創高　位居全球第17名

5G競標審查面談　台灣之星：針對獲取執照會全力以赴...備妥170億元

台指期反彈86點　分析師：留意昨天長黑高點11581賣壓...中期仍偏多

鋼鐵需求今年觸及谷底　中鋼執副：預估明年量有成長、價也回漲

遠見／全球企業國安都靠他解危　危機隊長邱強的「零錯誤」祕訣

遠見／老台北、舊建築、新韻味

競標5G面試登場！　中華電被問到「499之亂」...預估2020年7月開台

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

大聯大啟動非合意收購！要以每股45.8元收購文曄三成股權

授權費爭議強制仲裁恐介入媒體經營？NCC：事關重大才會慎重使用

影／國巨併美廠打入高端市場　陳泰銘：原來蛋糕上奶油那麼甜美

期貨交易量去年首破3億口大關創高　位居全球第17名

5G競標審查面談　台灣之星：針對獲取執照會全力以赴...備妥170億元

台指期反彈86點　分析師：留意昨天長黑高點11581賣壓...中期仍偏多

鋼鐵需求今年觸及谷底　中鋼執副：預估明年量有成長、價也回漲

遠見／全球企業國安都靠他解危　危機隊長邱強的「零錯誤」祕訣

遠見／老台北、舊建築、新韻味

競標5G面試登場！　中華電被問到「499之亂」...預估2020年7月開台

日美妝網紅超兇！　被起底「自帶12公分」拍AV…網崩潰：是偽娘！　

12強／都退休了　陳甲龍與好友彭政閔賽前握手致意

警攔小客車違規迴轉　他撈菸盒自清「我沒有！」…不小心露餡

佛心網友曝中壢凶宅名單　驚見分屍食人案路段

ABL／NCAA場均30分得分王　基恩加盟寶島夢想家

中信盃／自學日文想挑戰日職　新生張旭還要再霸氣一點

不斷更新／張奕守住得點圈危機　1局結束中華0：0韓國

《魔鬼審判》暗指是納粹集中營幫兇　波蘭總理：會誤導觀眾要忠於史實

阿金散步到一半...突跳水表演「海豚秀」　媽傻眼：我到底養了什麼

12強／驕傲兒子代表中華隊　張奕媽：一球一球投

財經熱門新聞

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

一切靠自己！單身族必學3大理財術

國巨要收購競爭對手KEMET

獲利強強滾！15金控前10月賺逾3000億

研勤10月營收近九月新高　

威剛Q3每股賺1.94元、近八季新高

龍巖再賣彰銀持股8.5萬張　手中剩8.2萬張待出清

台灣首座商業離岸風場啟用！　總統蔡英文喊出下一個10年達成10GW新目標

國巨收購對手KEMET有五大目的

中油攜手中信搶攻行動支付　「中油Pay」掃碼付款享雙重回饋

電競出貨衝　十銓10月營收月增三成

影／外資熱錢瘋狗浪？前外資分析師楊應超：追高要小心

台灣首座商業規模離岸風場啟用　每年供電12.8萬戶家庭

爭5G執照　五大電信董總今親赴NCC面試

更多熱門

相關新聞

川普發表經濟演說　投資者超樂觀

川普發表經濟演說　投資者超樂觀

美國總統川普（Donald Trump）將在當地時間12日中午（台灣時間凌晨1時）於「紐約經濟俱樂部」（Economic Club of New York）發表演說。白宮發言人表示，「可以預期總統會談到減稅、放鬆管制與公平互惠貿易等政策，這些都支撐了美國史上最長的經濟復甦。」美國金融市場則希望川普能釋出任何與中美貿易談判有關的消息。

前FED主席艾倫：貿易戰兩敗俱傷

前FED主席艾倫：貿易戰兩敗俱傷

台股連10周吸金　3利多推升後市看俏

台股連10周吸金　3利多推升後市看俏

天貓雙11總成交額2684億元！再創新紀錄

天貓雙11總成交額2684億元！再創新紀錄

天貓「雙11」16小時破去年全天紀錄2135億

天貓「雙11」16小時破去年全天紀錄2135億

關鍵字：

金管會期交所顧立雄期貨商品貿易戰

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

百元vs.500元剪髮差在哪？鄉民道破關鍵

幫好友擠屁股痘痘　膿血直射滿臉

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面