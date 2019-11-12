期貨交易量去年首破3億口大關創高　位居全球第17名

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會持續修改法規，並擴大金融創新，國內期貨市場去年交易量首次突破3億口大關，一舉創下歷史新高。金管會主委顧立雄今（11）日表示，2017年推出夜盤交易後，迄今夜盤占日盤的比重日益增加，尤其受到中美貿易衝突影響，市場波動增加，比重曾一度高達46%。

期交所今天舉行第5屆期貨鑽石獎頒獎典禮，金管會主委顧立雄致詞時表示，為鼓勵法人機構從事期貨交易，進行避險及增益，提升法人機構在期貨市場的參與比重，期交所從2015年舉辦期貨鑽石獎，鼓勵證券期貨業、銀行業及保險業等金融機構，善用國內期貨及選擇權，來強化及穩定投資組合績效，並共同推動期貨市場的成長。

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顧立雄指出，台灣期貨市場發展日漸成熟，各項新商品持續推出，涵蓋國內外股價指數、匯率、商品等多樣類別，加上期貨市場夜盤交易制度推出，與國際市場接軌，交易量也持續成長，甚至去年交易量更是首次突破3億口，一舉創歷史新高，名列全球第17名。

金管會為持續推動資本市場與國際接軌，並擴大金融創新，今年除進行法規修正外，並督導期交所推動創新商品及落實制度，首先在法規制度面，為促進國內制度與國際接軌，並健全期貨市場發展，金管會推動完成期貨交易法修正案，已於今年1月公布。

這次修正重點有3個，第一是將交換契約、其他類型契約及契約組合等期貨交易型態，納入期貨交易法規範，以因應金融創新與金融商品多元化發展的趨勢；第二是增訂店頭衍生性商品採集中結算的法源，以建立店頭衍生性商品集中結算制度；第三是適度提高罰鍰上限額度，以強化對期貨市場的監理。

第二，在商品創新面，今年10月1日期交所上市美國那斯達克100股價指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨，不僅可滿足國人多樣化金融商品的交易需求，也可作為相關權證、ETF或ETN發行的避險管道。另為因應全球永續發展投資趨勢，期交所規劃於2020年推動台灣永續指數期貨上市，將可進一步帶動法人機構重視責任投資，為台灣資本市場帶來正向循環。

第三，在交易制度面，2017年5月推出夜盤交易，涵蓋歐美股市交易時段，推出後交易持續成長，夜盤占日盤的比重已從5.15%（2017年）上升達30%（2019年8月）。

顧立雄說，近期受到中美貿易衝突影響，市場波動增加，更推升夜盤交易需求，比重曾一度高達46%，顯見國人對夜盤交易的需求日增。另外，期貨市場已分階段完成期貨市場動態價格穩定機制，防範市場價格異常波動，以落實對交易人權益的保護。

展望未來，金管會期許能與期交所、各證券期貨業者、金融保險機構及各位先進持續共同努力，打造台灣成為一個具前瞻性及國際競爭力的金融市場。