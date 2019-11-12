台指期反彈86點　分析師：留意昨天長黑高點11581賣壓...中期仍偏多

▲台指期12日開高走高。（圖／擷取自期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（12）日開盤上漲46點，來到11,483點，一度攻上11,528點，最終以11,523點作收，上漲86點，與現貨相較，正價差2.63點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平指出，投資人需留意昨天的長黑高點11581附近，有沒有出現比較大的解套賣壓出現，若是出現連續的賣單，投資人就要注意再度壓回測試多頭防線的可能。

廖恩平分析，其實把距離拉遠來看，年線在前一兩周就已經正式翻揚，所以整個中長期的局勢來看是偏多的，加上中美關係緩和、11、12月是美國消費旺季，因此未來整體盤勢就是可以期待的。今天整體來看還是偏多，只是這樣的短期震盪還需要一段時間來做消化。

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另外，廖恩平也說，外資現期貨佈局來看，並未出現回補多單，因今天外資現貨小買32億，看來力道偏弱，不過，前十大交易人，略偏多單，因此今天可說是昨天急跌後的反彈，但反彈要繼續過高回到多頭軌道，力道仍然有點不足，即便明、後天還有反彈機會，但接近最近高點仍會出現較大賣壓，除非回補力道或是大盤量能繼續回溫，不然這波回彈上去還是要注意會有震盪情況產生。如果以中期來看還是偏多，但短線來看，應該還會再有一次壓回。

最後，廖恩平也提醒，若是明天台指期還是往上開的話，且要留意昨天的長黑高點附近有沒有出現比較大的解套賣壓出現，若是出現連續的賣單，就要注意會再度壓回測試多頭防線。除非出現1500億元的成交量，超過11日的長黑，才能確定短線修正結束，不然再測低的情況都還是會有。