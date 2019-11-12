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Uber前CEO拋售5億美元持股！閉鎖期一過就出手　手中持股仍超過20億美元價值

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▲▼Travis Kalanick。（圖／取自Twitter／Travis Kalanick）

▲Uber前執行長Travis Kalanick（右）離開Uber後積極發展自己的新事業。（圖／取自Twitter／Travis Kalanick）

記者謝仁傑／綜合報導

全球共享叫車平台 Uber (UBER-US) 共同創辦人兼董事 Travis Kalanick ，在公司股票閉鎖期一過，上週就拋售 21% 或約價值5億美元以上的股票。Uber的股價已從5月初42美元的開盤價跌至每股27.14美元。

Uber對內部和早期投資者有180日的閉鎖期限制，該閉鎖期已在上週三到期，市場也因預期拋售潮湧至，而使當天股價下跌。

請繼續往下閱讀...

目前尚不清楚 Kalanick 拋售Uber持股的原因，但他可能利用該筆資金來資助他的新創「雲端廚房」公司“CloudKitchens”，該公司旨在將廚房出租給其他餐飲品牌。

▲▼UBER STOCK。（圖／取自網路）

▲Uber的股價已從5月初42美元的開盤價跌至每股27.14美元。（圖／取自網路）

Kalanick當初是因為 Uber負面形象不斷，包括遭指控職場性騷擾或性別歧視等情況，因而被迫下台。根據美國證券交易委員會文件顯示，Kalanick 上週三天內出售了 2030 萬股信託形式持有的Uber 股票，出售後仍持有7540萬股 Uber 股票，總值20億美元以上。

Kalanick正在逐步發展他的事業“CloudKitchens”，因為先前Kalanick監督了Uber配送部門Uber Eats的崛起，他有親身接觸這一市場的經驗。這項服務在洛杉磯，紐約和芝加哥首次亮相。如今，Eats擁有15億美元的收入，並為全球500多個城市的22萬多家餐廳提供食物。

有人認為Kalanick押注這些非傳統廚房，將徹底改變食品配送業務，到2023年，隨著在線食品配送的浪潮和可支配收入的增加，在線食品訂購市場將大得驚人。

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