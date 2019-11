川普12日發表「經濟政策」演說…有望釋中美貿易談判消息　投資者超樂觀

▲川普2016年於「紐約經濟俱樂部」演講時,訂下4%年經濟成長率目標。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)將在當地時間12日中午(台灣時間凌晨1時)於「紐約經濟俱樂部」(Economic Club of New York)發表演說。白宮發言人表示,「可以預期總統會談到減稅、放鬆管制與公平互惠貿易等政策,這些都支撐了美國史上最長的經濟復甦。」美國金融市場則希望川普能釋出任何與中美貿易談判有關的消息。

白宮發言人迪利(Judd Deere)表示,「你可以期待總統會談及減稅、放鬆管制與公平互惠貿易等政策,還有破紀錄的低失業率、不斷上漲的工資與攀升的消費者信心,這些都支撐了美國史上最長的經濟復甦。」而美國股市近幾周也屢創新高,因為市場希望白宮與北京當局能夠盡速達成協議,以降低市場的不確定性。

