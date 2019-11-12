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競標5G面試登場！　中華電被問到「499之亂」...預估2020年7月開台

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▲▼中華電董事長謝繼茂。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電董事長謝繼茂。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

5G釋照在即，NCC今（12）日邀五大電信業者總經理以上代表人前來面試；其中，中華電董事長謝繼茂親自領軍應答，面試過後，他也展現了信心與企圖心，強調相關投資不會手軟，預計2020年7月開台服務。

而在面試過後，謝繼茂也特地停留受訪，並指出，今天的面試過程中，NCC主考官針對中華電提出了國家政策、經濟發展方面的疑問；除此之外，主考官還特別針對去年的「499之亂」的低價價格戰提出一些「關心」。不過，當記者追問謝繼茂對於「499之亂」議題有什麼回應時，謝繼茂僅笑著說「其他業者還在考試，不能透露」。

請繼續往下閱讀...

被問到對於5G有什麼樣的規劃，謝繼茂強調，5G關係到未來中華電的業務發展，所以相關的投資中華電絕對不會手軟，該公司也會根據這次投標的結果盡力去投資，希望可以盡快提供台灣人一個優質的5G網路。

至於覆蓋率方面，根據目前法規規定五年必須要做到五成，不過謝繼茂表示，中華電目前保守的目標是三年內覆蓋率要做到五成，不過現在的進度有比中華電最初的想法又再更加速。

根據中華電的計畫，5G網路若是要達到百分百覆蓋率可能還是需要五年後；謝繼茂解釋，因為台灣的4G涵蓋率、速率都已經表現得相當好了，5G會根據需求才會去建設，所以不要把它想成是要跟4G一樣要全面覆蓋，有需要的地方就會建設。

至於5G資本支出，謝繼茂表示，相關數字目前已經討論好， 但是必須要通過董事會才能跟大家報告。至於開台時間，謝繼茂目前仍是預定在2020年7月開台，因為招標結束之後（2020年1月），一連串的動作都需要審驗，因此整體來說需要半年的時間建置，粗估7月才會開台。

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