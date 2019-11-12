貿協與蘇萊曼尼商工會簽MOU　商機上看1200多萬美元

▲貿協副秘書長林芳苗(左)、拉克庫德區蘇萊曼尼商工會主席Mr. Sirwan Mohammed Mahmood（右）。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今(12)日由貿協副秘書長林芳苗代表，與伊拉克庫德區蘇萊曼尼商工會(Sulaimany Chamber of Commerce and Industry, SCCI)主席Mr. Sirwan Mohammed Mahmood在臺北共同簽署合作備忘錄，期盼透過該會在伊拉克庫德區綿密的經貿網路，藉由企業交流、組團互訪、及市場資訊分享等方式，為雙邊企業尋求更多合作機會。預估後續可創造約1,200萬美元商機。

林芳苗指出，貿協相當重視中東市場，伊拉克地區自古稱為美索布達米亞，是東西方交匯、人類文明重要發源地；而渠庫德區經貿發展多元穩定，蘇萊曼尼為庫區第二大城，亦是該區經濟發展引擎之一，期盼透過建立正式合作關係，進一步開展並深化臺灣與庫德區之間經貿合作，互蒙其利。

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貿協表示，M主席也相當期待這次與貿協合作，因此親率13家旗下會員廠商來臺，參加11日的「非洲及伊拉克商機日」活動，與超過百家臺灣供應商洽談，採購包括工具機、資通訊產品、食品包裝加工機等臺灣優質產品。

貿協透露，蘇萊曼尼商工會則成立於1967年，旗下有3萬名會員廠商，包括製造商、貿易商等，受當地廠商信賴及支持，為庫區最重要商工會之一，在臺伊企業合作交流推展上極具發展潛力。而庫區位於伊拉克北部，首府為艾比爾(Erbil)，重要產業如石油業、農業及旅遊業，其中石油業佔比八成；其他主要進口產品包括食品、3C等通訊產品、成衣、建材等。