台灣人赴日旅遊超會買　東京、大阪、沖繩每天平均消費破2600萬

▲日本近年來是台灣人旅遊的首選地，在當地的消費力也相當驚人。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者紀佳妘／台北報導

日本可說是國人最愛旅遊的國家之一，消費力也不容小覷。根據Visa最新統計，台灣旅客赴日旅遊在過去一年整體消費持續攀升；另觀察台灣旅客在日本的消費金額排名，發現每天平均消費金額最高的3個城市分別是東京、大阪和沖繩，總消費金額超過2,600萬元。

根據Visa公布「2019台灣旅客赴日消費習慣調查」，從消費金額看，台灣旅客主要消費主要集中在東京（26%）、大阪（14%）、沖繩（6%）等3大地點，每天消費金額分別為1,500萬元、810萬元及360萬元，換句話說，這3城市的每日平均消費金額超過2,600萬元。

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另在單筆消費金額方面，其中札幌以6,660元占最高，緊追在後的是名古屋（5,100元），名列第3的是東京（4,200元），其餘第4至10名依序為福岡、大阪、沖繩、京都、北海道、涉谷區、千葉。

一般旅客的消費偏好，大多聚集在百貨公司或飯店住宿，不過日本則與其他的旅遊地點不同，單是藥妝店、零售商店與折扣商店也占了台灣旅客在日本消費很高的比重。

Visa表示，在2020年東京奧運順勢帶動下，日本國家旅遊局目標在2020年結束前吸引4,000萬海外旅客造訪，與2018年的3,100萬旅客相比，將有極大的增長。事實上台灣是日本第3大觀光來源，排名僅在大陸以及南韓後，從這次調查也發現，台灣旅客赴日旅遊的消費力不容小覷。