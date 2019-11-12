勞動部推工作生活平衡補助計畫　103年至今共花5千7百多萬

▲勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部自103年開始「推動工作生活平衡補助計畫」，補助企業推動優於法令的友善員工措施，補助項目包含企業辦理員工關懷與協助課程（6萬元）、員工紓壓課程（最高6萬元）、友善家庭措施（20萬元）、兒童或長者臨時照顧空間（20萬元）、特殊需求員工協助措施（5萬元）及宣導（3萬元）等，每企業最高補助金額60萬元。

勞動部統計，此計畫推動至今，共補助1,442家企業辦理2,334項措施，從103年至今年共補助了5千7百多萬元，支持員工紓解身心壓力，促進員工及眷屬親子交流，約有42萬員工及其家屬受益。近年來，有愈來愈多企業為協助員工職場適應，透過申請補助「員工關懷與協助」措施，辦理員工危機關懷、敏感度訓練、輔導關懷技巧等課程，培訓各級主管對員工關懷知能，建立企業關懷種子，給予有需要支持及協助的員工即時關懷。

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勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞指出，長者臨時照顧空間是105年才開始，主要是希望員工家中若是有年長者需要短暫照護，可以將他帶來公司就近照看，使員工兼顧工作及家庭照顧。她更透露，長者臨時照護空間自105年建立至今，僅1家企業申請，因此希望業者可以多多利用這項功能。

此外，孫碧霞說，特殊需求員工協助措施中，大多數業者都是申請有關新人適應輔導、中高齡相關課程如失智症的認識等，而在紓壓課程方面也有不少業者提出申請，主要是手作、運動等相關課程為最大宗。

最後孫碧霞指出，，這項「推動工作生活平衡補助計畫」每年有兩次申請機會，109年的第一次申請預定在109年2至3月間受理，這此也特別呼籲業提前評估員工需求，規劃工作與生活平衡措施或課程活動以申請補助。