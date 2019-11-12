離岸風電正夯　經部：10年10GW預期價格將低於平均售電價格

▲台灣首座商業規模離岸風場啟用典禮，總統蔡英文、經濟部長沈榮津等出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣首座離岸風場「海洋風電」今（12）日舉辦舉行風場落成典禮，蔡英文總統宣示將打造台灣成為亞洲綠能發展中心，經濟部能源局表示，2025年的競價風場價格為2.2-2.5元，已低於目前台電對用戶的平均售電價格2.6253元，預期10年10GW的電價，將可低於對用戶的平均售電價格。

蔡政府力推綠能政策，蔡英文總統宣示將打造台灣成為亞洲綠能發展中心，並請經濟部提出2026年到2035年，下一個十年階段的新目標；經濟部官員表示，世界各國多往綠能發展的路上前進，台灣在亞洲雖然有先發優勢，但仍續持續往前，擘畫未來。

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官員指出，經濟部除了持續依照進度，落實2025年，完成再生能源占比20％(包括太陽光電20GW、離岸風電5.7GW）。另外，也會開始規劃2026年到2035年，10年10GW（也就是每年1GW)的區塊開發政策。

依據規劃，2025年的競價風場價格為2.2-2.5元，已低於目前台電對用戶的平均售電價格2.6253元。再從國際趨勢及台灣的離岸風電發展階段可知，未來10年10GW區塊開發的招標價格，預期也將低於對用戶的平均售電價格。

展望未來，目前已吸引很多外商在台設置亞太生產基地，並且與本土供應鏈形成策略聯盟，共同進軍亞太市場。政府提出2026年到2035年每年1GW的願景規劃，可望讓國內外供應廠商，在台落地生根，持續投入台灣離岸風電產業發展。