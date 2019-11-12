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健身風氣帶動即食雞胸肉熱銷　台灣卜蜂前三季每股賺3.51元

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▲台灣卜蜂董事長鄭武樾今（12）日表示，從第三季至明年春節前皆為旺季，卜蜂將在穩定中求成長。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣卜蜂董事長鄭武樾今（12）日表示，從第三季至明年春節前皆為旺季，卜蜂將在穩定中求成長。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

飼料大廠卜蜂搶攻即食食品市場有成。台灣卜蜂董事長鄭武樾今（12）日表示，卜蜂因應健康風潮，開發全系列的即食雞胸肉產品，在日本、台灣掀起銷售熱潮，也挹注卜蜂業績表現；依據財報，今年前三季累計營收約155.75億元，稅後純益約9.4億元，年增47.9%，每股稅後純益（EPS）達3.51元。

台灣卜蜂今天假證交所舉行法說會，針對全年營運表現，鄭武樾表示，今年以來雖然受到中美貿易戰延燒、非洲豬瘟疫情等不利因素影響，惟團隊持續開發肉類加工產品，推動電子商務業務成長，加上第四季為產業旺季，對全年營運表現「審慎樂觀」。

請繼續往下閱讀...

近年來健身風氣盛行，食品業者卜蜂、大成開發即食雞胸肉產品，也獲得四大超商引進，因其低脂、高蛋白質、可直接冷食、具飽足感的特色，大受女性、健身族、減重族青睞；像是卜蜂舒食沙拉胸在萊爾富通路，也創下單月熱銷超過10萬份的佳績。

鄭武樾表示，卜蜂集團以作為「世界廚房」為經營目標，泰國總部研發中心隨時收集全球肉類加工產品訊息及分析消費趨勢，分享給台灣研發團開發市場可接受的產品，並定期每季派遣人員至總部受訓，分享台灣成功開發銷售的產品供總部參考。

近年日本風行健康無負擔的肉類產品開發，泰國總部因應此趨勢，開發全系列的即食雞胸肉產品行銷日本，，台灣也於去年引進此項技術及相關設備，在超商等各大通路推廣，也掀起銷售熱潮。

另外，卜蜂日前在雲林科技工業區斥資13億元，動工興建一座AI人工智慧自動化無添加藥物的飼料廠，將引進AI自動化立體倉儲設備，可望節省五成的整體人力，規劃總年產能為48萬公噸，初期年產能為24萬公噸，預計2020年第二季完工投入量產，市佔率將提高至20%以上，可望挹注集團營運動能。

展望後市，鄭武樾表示，從第三季至明年春節前皆為旺季，包括有中元節和中秋節以及春節等季節性需求，下半年穩定中求成長，而中美貿易戰是很大的問題，又適逢大選，團隊仍以穩健經營為主要方向，以「穩定中求成長」為目標。

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