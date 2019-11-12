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幫助年輕人買屋！　房貸龍頭土銀擬推「前低後高」房貸

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▲▼土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了幫助年輕人買房，降低買房的壓力，土銀表示，未來考慮推出「前低後高」式房貸，前段式因為年輕人收入有限，可以還的本金比較少；等到較有能力的時候，就可以還較多的本金，同樣借款時間是20年到30年間，預計最快年底推出。

買房是人生大事之一，但對於年輕族群來說，壓力可不小，而買房的資金更是年輕人要深思的一大重點。房貸龍頭土銀為了協助年輕人有能力買自己的房子，所以正在規劃新的「彈性房貸」的方案，提供給年輕人選擇。

請繼續往下閱讀...

以現在的房貸來說，還款方式大約分為本息攤還、本金攤還以及現在有的「彈性房貸」作法，前面可以先還七成，剩下的三成最後一期才償還，以20年期的房貸，大約分240期，前面239期還七成，第240期才還最後的三成，等於資金可以彈性運用。

但是土銀的彈性房貸考慮給年輕人多一個選項，就是前面因為年輕人的薪水比較少，本金可以少還一些；等到年輕人工作一陣子之後，薪水慢慢累積或者升為高階主管之後，就更有能力還款，本金就可以多還一些，詳細的內容土銀正在規劃中，預計年底到明年初就可以推出，也將會是年輕人購屋的一大福音。

根據土銀統計，到9月底為止房貸餘額8760億元，今年大約增加了350億元，預計明年房貸的餘額要增加2%~3%。

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