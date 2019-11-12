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池袋暴走「釀2死10傷」…事發時速破100！88歲翁拿瑞寶章躲逮捕

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記者林瑩真／編譯

日本東京池袋今年4月發生一起高齡者駕駛車禍，造成一對母女死亡及10人受傷。如今警方調查報告出爐，確定是駕駛將煞車、油門搞混，事發當下時速高達100公里，依照過失駕駛致死罪嫌函送檢方偵辦。

綜合日媒報導，當時一輛汽車在池袋暴衝，撞上行人，造成31歲的松永真菜及其3歲女兒莉子不幸身亡，另外10人輕重傷，肇事駕駛則是曾任舊通產省幹部的88歲飯塚幸三。

不過因為飯塚幸三是日本前高官，又曾獲得瑞寶章，沒有被立即逮捕，一度引起網友撻伐，戲稱他為「上級國民」，提交39萬份聯合署名要求起訴。

如今警方調查出爐，確定汽車並沒有會造成暴走的故障，分析行車記錄器後，結果判斷最有可能是飯塚幸三弄錯煞車跟油門，導致汽車暴衝。

根據行車記錄器，汽車在案發現場前60公尺時，開始改變行車路線並加速，還能聽到踩著油門的引擎聲，推斷時速突破100公里。

針對此案，日本警視廳12日依照過失駕駛致死罪嫌，函送檢方偵辦，檢察廳接下來將確認是否對飯塚幸三起訴。不過報導指出，飯塚幸三是否認罪，警方完全沒有提到。

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