《魔鬼審判》暗指是納粹集中營幫兇　波蘭總理：會誤導觀眾要忠於史實

波蘭總理馬特烏斯.莫拉維奇(Mateusz Morawiecki)10日寫信對Netflix表達抗議,希望可以修改《魔鬼審判》(The Devil Next Door)紀錄片中,標記有納粹集中營的地圖,這暗示了波蘭要對納粹罪行負有共同責任。若使用影片中領土邊界劃分錯誤的原地圖,會誤導觀眾,應該要忠於歷史事實陳述。

《魔鬼審判》的背景故事在2011年,91歲的John Demjanjuk被德國法院審判涉嫌納粹大屠殺中2萬7900宗謀殺同謀罪,被判處監禁5年。片中一張地圖將數個集中營標示在波蘭境內,且沒有做任何的解釋與說明。當年波蘭處於被納粹佔領的時期,地圖卻把波蘭作為一個獨立國家標示,這暗示了波蘭應該要為納粹的罪行負共同責任。

納粹集中營是指希特勒領導納粹德國在領土與佔領地上建立的集中營,關押政治犯和反對納粹政權的人士,經常沒有審判就對政治反對者和其他人員進行關押。

莫拉維奇表示,這是一個可怕的錯誤,雖然並不是Netfilx有意犯下,但還是希望盡快修改片中的地圖,或是額外向觀眾解釋。針對此事件Netfilx則回應,對於《魔鬼審判》劇情上的誤解,已經緊急進行調查。

納粹德國曾於1940年4月27日建立奧斯威辛集中營,地點就位於現今波蘭南部的小城奧斯威辛,是二戰時期最主要的集中營和滅絕營。奧斯威辛集中營主要分成3大營區,用於對猶太人進行不人道的行為、實驗甚至是處決,在猶太人大屠殺的行動之下,約有110萬人在這裡被處決。後來在蘇聯紅軍的行動之下,集中營於1945年1月被解放。

