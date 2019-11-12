60歲婦人腹痛15年　醫照超音波驚見死亡多年「變形嬰屍」

▲60歲婦人腹中藏了一具死亡多年嬰屍。（圖／翻攝自推特／@Dizzy_zool）



實習記者賴韻如／綜合報導

蘇丹卡土穆（Khartoum）一名60歲的婦人已經飽受腹痛長達整整15年，近日終於決定就醫，沒想到醫生照完超音波後傻眼，因為婦人的腹中竟然藏了一具死亡很久的「變形嬰屍」。

據worldofbuzz報導，這名婦人由於年紀稍長，且腹中的嬰兒屍體體型較大，醫生經評估後認為直接進行手術取出的危險性太高，所以遲遲不敢做出決定，沒想到在經過進一步檢查後才發現，這具嬰兒屍體竟被一層厚厚的團塊給包圍著，所以並沒有任何異常細胞、癌細胞產生。

▲嬰屍被厚厚團塊包圍住。（圖／翻攝自推特／@Dizzy_zool）



醫生隨後也安心替婦女安排手術，順利開刀將其取出，接著便將這塊團塊進行解剖，然而，這名在腹中藏了15年的嬰兒外型雖已經明顯扭曲變形，幾乎看不到任何輪廓，但還是可以分辨出頭、手、腳的位置。

報導中指出，這其實就是所謂的「胎兒石化」（lithopedion）現象，胎兒石化指的是死胎滯留在母體腹腔中，逐漸被石灰化，最後宛如一具體內的木乃伊。據悉，「胎兒石化」在400年的醫療歷史中，僅出現過300例，十分罕見。