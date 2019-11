60歲婦人腹痛15年　醫照超音波驚見死亡多年「變形嬰屍」

▲60歲婦人腹中藏了一具死亡多年嬰屍。(圖/翻攝自推特/@Dizzy_zool)



實習記者賴韻如/綜合報導

蘇丹卡土穆(Khartoum)一名60歲的婦人已經飽受腹痛長達整整15年,近日終於決定就醫,沒想到醫生照完超音波後傻眼,因為婦人的腹中竟然藏了一具死亡很久的「變形嬰屍」。

據worldofbuzz報導,這名婦人由於年紀稍長,且腹中的嬰兒屍體體型較大,醫生經評估後認為直接進行手術取出的危險性太高,所以遲遲不敢做出決定,沒想到在經過進一步檢查後才發現,這具嬰兒屍體竟被一層厚厚的團塊給包圍著,所以並沒有任何異常細胞、癌細胞產生。

▲嬰屍被厚厚團塊包圍住。(圖/翻攝自推特/@Dizzy_zool)



醫生隨後也安心替婦女安排手術,順利開刀將其取出,接著便將這塊團塊進行解剖,然而,這名在腹中藏了15年的嬰兒外型雖已經明顯扭曲變形,幾乎看不到任何輪廓,但還是可以分辨出頭、手、腳的位置。

報導中指出,這其實就是所謂的「胎兒石化」(lithopedion)現象,胎兒石化指的是死胎滯留在母體腹腔中,逐漸被石灰化,最後宛如一具體內的木乃伊。據悉,「胎兒石化」在400年的醫療歷史中,僅出現過300例,十分罕見。

60 years old femal complain of abdominal pain and swelling for 15 years ago US and CT show abdominal pregnancy baby classified dead

The surgery done today in abo al3ola hospital in Khartoum .. this baby was inside the mass for 15 years .. it was a shock for all doctors pic.twitter.com/EMX8refFSJ