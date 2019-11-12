大型擴廠工程認列 信紘科第3季EPS回升至0.63元　

▲信紘科經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導



信紘科（6667）公布第3季營運成果，因持續改善產品結構，加上大型擴建廠穩定的施作工程進度認列，每股獲利回升至0.63元，為今年高點；累計前三季每股賺0.8元，雖較去年同期2.6元大幅縮水。

信紘科今年來因大型擴建廠案件營收比重增加，影響整體獲利表現；但在化學供應系統設備、製程特殊廢液回收減量設備等出貨裝機，以及伴隨擴建廠陸續完工後拆移機需求浮現，施作拆移機服務工程穩定貢獻營收基礎，帶動信紘科第3季毛利率及營業利益率分別回升至17％、5％水準。

信紘科同時公布10月合併營收為1.3億元，月增5.95%、年增81.95%；累計2019年1至10月合併營收為10.6億元，較去年同期增加34.44%。

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信紘科第3季合併營收為3.51億元，受惠大型擴建廠穩定的施作工程進度認列，較去年同期成長34.84％；在公司業務接單及產品組合結構逐步優化下，第三季營業毛利回升至17％、季增51.26％；稅後淨利為2190萬元；稅後每股盈餘(EPS)為0.63元。

展望第4季，除了穩定施作拆移機服務工程外；客戶於中科晶圓廠與南科先進製程廠建置及擴充，帶動旗下多項廠務系統設備之訂單需求。

另一方面，在製程機能水設備及廠務設備方面，信紘科持續布局大陸半導體設備市場，可望成為新一波成長動能。