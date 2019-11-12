謝金河：汽車產業正逢百年大變局　Toyota變革研究人工智慧...與微軟、軟銀合作

▲財信傳媒董事長謝金河常在臉書發表時事見解。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（12）日以「百年汽車工業的大變局：直擊 Toyota」為題，在臉書發文指出，Toyota豐田汽車正面臨百年來汽車產業最大的變革與衝擊，Toyota也推動了百年變革，包括成立研究機構負責人工智慧的研究與開發應用，並與微軟和軟體銀行合作，這次東京奧運，還要推出一款內建AI學習助理的未來自駕電動概念車「Concept-i」。

謝金河指出，Toyota豐田汽車，原本是由紡織起家，1937年成立、1959年股票上市、全球設有66個生產基地、在26 個國家設廠，從創立以來賣出2.5億部汽車，去年售出1059萬台汽車。

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謝金河這回參觀的是愛知縣的豐田市總部，這個人口42萬的城市聚集了400家汽車相關工廠，與Toyota有關的員工逾 9萬人，是一個百分百的汽車城市。

謝金河指出，AI人工智慧及 IT資訊浪潮席捲而至，除了Tesla的電動汽車，資訊科技業的Apple、Amazon、Google 及微軟都來了。Toyota 的先進技術開發執行副總近健太先生簡報說，這次汽車工業的百年變革共有四個主題，第一是Connected，也就是移動的附加價值，二是 Autonomous 自動化，減少事故的社會成本，全世界因為車禍身故的每年超過一百萬人。三是 Sharing 共享，更有效率的資源應用。四是 Electric，解決資源及環境問題。

為了面對變革，豐田汽車在 2016 年成立 Toyota Research Institute 專責人工智慧的研究與開發應用，Toyota 也改變過去作風，開始與微軟和軟體銀行的合作。謝金河說「這次參訪，我們也看到無人自動駕駛小巴 e-Palette 的展示，這次東京奧運，豐田汽車還要推出一款未來自駕電動概念車『Concept-i』內建AI學習助理⋯⋯新科技旋風逼得這家82年老企業也必須改變。」

謝金河在文末提到，也許外界認為Toyota變革速度不夠快，但近半世紀以來，Toyota 仍然是日本領導企業，這兩天 Toyota 股價7929日圓，市值25.87兆日圓，本益比11.9 倍，殖利率2.77%，仍然是穩健投資報酬的好標的。不過，世界變化的速度加快，Toyota身處巨變暴風圈，未來每一個變革腳步，格外引來大家的重視！

▲老謝於臉書記錄參訪豐田。（圖／取自Facebook／謝金河）