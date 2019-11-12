台灣首座商業離岸風場啟用！　總統蔡英文喊出下一個10年達成10GW新目標

▲台灣首座商業規模離岸風場啟用，總統蔡英文喊出綠能新目標。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／苗栗報導

台灣首座離岸風場海洋風電今（12）日在苗栗龍鳳漁港正式啟用，總統蔡英文表示，台灣正邁向綠能國家，成功的模式吸引亞洲各國學習，甚至喊出更積極的綠能目標，因此台灣不僅要落實2025再生能源占比達20%的目標，更喊出2026~2035年要達成10GW的下一個十年綠能新目標。

蔡英文表示，台灣首座離岸風場海洋風電啟用來自第一流的跨國團隊，如果三年前說台灣將會看到第一座離岸風電完工，第二座、第三座正在動工，並且正在邁向綠能國家發展，可能很多人難以想像，但事實證明「我們做到了！」

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蔡英文指出，即使多數有遠見的人都支持台灣走向進步，還是有少數人反對，但是台灣的進步從來不會因為口水而停下，因為堅持向前就會看到成果，現在終於在行政團隊跨部會的合作下完成首座商業離岸風場，並強調過去做不起來，現在卻可以穩健完成的成功關鍵就在於政府的決心。

▲左起為苗栗縣副縣長鄧桂菊、經濟部長沈榮津、總統蔡英文、行政院政務委員龔明鑫、沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文。（圖／記者湯興漢攝）

蔡英文表示，這做離岸風場代表台灣從規劃走向落實，成為亞洲的先驅，甚至就連日本、韓國的團隊也來了解台灣的成功模式，而海洋風電在年底正式商轉後，每年可以供電12.8萬戶的家庭，相當苗栗縣6成的家庭，更象徵台灣綠能產業在國內練兵，爭取全世界商機的條件越來越成熟。

蔡英文指出，政府能源轉型的目標是2025再生能源占比達到20%，包括太陽光電20ＧＷ、離岸風電5.7GW，台灣搶到先發的優勢，吸引很多國際知名大廠在台灣設定亞太基地，但是目前亞洲國家已經提出更積極的綠能目標，台灣絕不能把綠能產業的商機讓給其他國家。

為了持續在全球能源轉型的路上扮演領導者的角色，進一步讓台灣成為綠能發展中心，蔡英文表示，具體有三件事情要持續努力，第一就是落實並擴大綠能目標，讓國內外廠商有信心，並且長期投資台灣，不僅要落實2025再生能源占比20%的綠能目標，而且要從行政院的高度來執行。

▲台灣首座商業規模離岸風場啟用。（圖／記者湯興漢攝）

蔡英文強調，台灣雖然是綠能先驅，但亞洲各國已經開始追趕，因此台灣的綠能發展不能只規劃到2025，現在要請經濟部儘速研擬離岸風電區塊開發的政策，希望提出2026到2035年，下一階段10年10GW的新目標，建立離岸風電在台灣的永續生命週期。

蔡英文表示，第二就是要加速推動智慧電網，成為支援綠能發展，提升電能品質的中樞系統，並透過IoT、AI、5G的技術應用，加快腳步打造智慧電網， 讓台灣電力全面升級，不僅可已提升台電的經營效率，也要讓用戶電力品質持續提升，更要在2025年達成相關產業年產值430億元的目標。

蔡英文指出，第三是要打進國際能源的供應鍊，把台灣產品賣到全世界，透過國內市場的練兵，未來要放眼亞洲，走向世界，並且要組國家隊，打進綠能供應鏈，而國家也會用金融和研發支援系統，幫助台廠在全世界市場賺綠能產業的錢，接下來苗栗還有一個離岸風電會順利商轉，期望台灣在能源轉型的路上加速前進。

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

►台灣首座商業規模離岸風場啟用 每年供電12.8萬戶家庭

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