單身經濟商機大！中山、中和位居小宅交易王寶座

▲「單身經濟」持續發燒，在房市中，小宅產品也受到青睞。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張菱育／台北報導

現代人不婚、不生的單身族愈來愈多，單身族更注重生活品質，讓「單身經濟」持續發燒，全台設有戶籍的單身戶長比例，較5年前成長愈1成，在房市中「小宅」產品也受到青睞。雙北市分別以中山區、中和區的交易量居冠，中和區套房總價僅約400~800萬元。

永慶房屋依據內政部不動產資訊平台今年第2季統計，全國設有戶籍的單身戶長共128.1萬人，相較於5年前增加了14.0萬人，成長12.2%，若以各縣市來看，雙北市囊括前2名，新北市單身戶長最多，達25.7萬人，台北市則以18.5萬人居次。

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此外，根據近一年實價登錄資料發現，台北市20坪以下的交易占比為19.3%，而新北市則有10.8%，都有1成以上的交易占比，顯示小宅產品需求不小。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，以台北市來看，20坪以下的小宅以中山區、萬華區與北投區名列前3名，中山區1房1廳的套房與2房的電梯大樓，就佔超過9成，尤其集中於中山國小站、松江南京站與中山站周邊。

謝志傑補充，單身族群多半仰賴大眾運輸系統，因此鄰近捷運站周邊的物件相對吸引單身族群的目光，同時也讓建商積極在捷運站周邊發展出不少套房產品，這也是中山區與北投區以套房交易為主的原因。

至於新北市，20坪以下的小宅交易以中和區466件居冠，其次則是淡水區與板橋區。中和區以套房交易占比54.9%最高，主要集中在捷運中和站、景安站、南勢角站與景平站周邊，總價約400~800萬元間；而淡水區的小宅則以淡海輕軌綠山線淡江大學站、新市一路站、淡金北新站與捷運竹圍站為交易熱點，總價約250~550萬元間。

而板橋區，雖然有4成交易為套房產品，但電梯大樓與公寓產品交易佔比也各接近3成，顯示板橋區的小宅產品交易產品齊全，任君挑選，套房產品以捷運府中站、新埔站、新埔民生站周邊為交易大宗，總價約500~900萬元左右，而公寓產品則集中於江子翠站、板新站、板橋站與府中站為主，總價約在600~900萬元間。

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