澳幣匯價創1個月新低　中美協議前景不明壓抑澳幣需求

▲ 澳幣匯率走貶。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

受到中美貿易協議前景不明影響，讓對中國大陸貿易依存度高的澳洲面臨壓力，也拖累了澳幣走勢。根據台銀今（12）天上午牌告的現金賣出匯價，澳幣為21.18元，來到近一個月新低。

綜合外媒報導，澳洲對大陸貿易依存度相當高，加上中國大陸是全球最大鐵礦消費國，遇上中美貿易戰未解，讓企業採購信心趨緩，一旦採購需求下降，就會讓身為全球最大鐵礦出口國的澳洲備感壓力，而近期令人失望的貿易戰消息，更打壓澳幣的需求。

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澳幣匯率在上周下跌了0.7%，昨日也擴大了跌勢，在兩週低點0.685美元附近盤整。觀察彭博即時匯率，澳幣匯率來到0.6838美元兌1澳幣，是今年10月25日（匯率0.6823美元兌1澳幣）、三周以來新低。

另看到台銀今天上午牌告的現金賣出匯價，澳幣匯價來到21.18元新台幣兌1澳幣，是今年10月16號（匯價21.07元）、近1個月來新低。

若要換新台幣5萬元，今天可以換到2,338澳幣；以6月3日的匯價22.36元，當時可以換到2,236澳幣，相差了有102元澳幣，等於多賺到超過新台幣2千元。但若是想把澳幣換回新台幣的民眾，就需要再等等了。

外媒認為，由於中美之間持續的貿易爭端，未來澳洲商業信心指數可能會進一步削弱澳幣，分析人士也預計商業信心指數將保持悲觀。