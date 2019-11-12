　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

澳幣匯價創1個月新低　中美協議前景不明壓抑澳幣需求

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 澳幣,澳洲,AUD。（圖／pixabay）

▲ 澳幣匯率走貶。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

受到中美貿易協議前景不明影響，讓對中國大陸貿易依存度高的澳洲面臨壓力，也拖累了澳幣走勢。根據台銀今（12）天上午牌告的現金賣出匯價，澳幣為21.18元，來到近一個月新低。

綜合外媒報導，澳洲對大陸貿易依存度相當高，加上中國大陸是全球最大鐵礦消費國，遇上中美貿易戰未解，讓企業採購信心趨緩，一旦採購需求下降，就會讓身為全球最大鐵礦出口國的澳洲備感壓力，而近期令人失望的貿易戰消息，更打壓澳幣的需求。

請繼續往下閱讀...

澳幣匯率在上周下跌了0.7%，昨日也擴大了跌勢，在兩週低點0.685美元附近盤整。觀察彭博即時匯率，澳幣匯率來到0.6838美元兌1澳幣，是今年10月25日（匯率0.6823美元兌1澳幣）、三周以來新低。

另看到台銀今天上午牌告的現金賣出匯價，澳幣匯價來到21.18元新台幣兌1澳幣，是今年10月16號（匯價21.07元）、近1個月來新低。

若要換新台幣5萬元，今天可以換到2,338澳幣；以6月3日的匯價22.36元，當時可以換到2,236澳幣，相差了有102元澳幣，等於多賺到超過新台幣2千元。但若是想把澳幣換回新台幣的民眾，就需要再等等了。

外媒認為，由於中美之間持續的貿易爭端，未來澳洲商業信心指數可能會進一步削弱澳幣，分析人士也預計商業信心指數將保持悲觀。

ET快訊
宋楚瑜宣布參選總統　明11點長榮桂冠召開記者會
喝醉慘遭男友找人3P拍片！女考上法律系復仇　渣男下場曝光
「百元vs.500元剪髮」差在哪？老司機道破最大關鍵
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

單身經濟商機大！中山、中和位居小宅交易王寶座

大同標得新北市民間屋頂聯合標租計畫　預計建置超過2.1MWp

台灣首座商業規模離岸風場啟用　每年供電12.8萬戶家庭

澳幣匯價創1個月新低　中美協議前景不明壓抑澳幣需求

雙11物流悍將中菲行後市看好　前三季獲利大增七成

台股獲連10買奪外資吸金王寶座　3大利多推升後市看俏

國巨砸500億元收購對手KEMET有五大目的　估明年下半完成

「國家品牌玉山獎」頒獎　表彰具優質競爭力傑出企業

新台幣開盤貶值0.5分　以30.44元兌1美元開出

電子三雄回神　台股開盤上漲36點

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

單身經濟商機大！中山、中和位居小宅交易王寶座

大同標得新北市民間屋頂聯合標租計畫　預計建置超過2.1MWp

台灣首座商業規模離岸風場啟用　每年供電12.8萬戶家庭

澳幣匯價創1個月新低　中美協議前景不明壓抑澳幣需求

雙11物流悍將中菲行後市看好　前三季獲利大增七成

台股獲連10買奪外資吸金王寶座　3大利多推升後市看俏

國巨砸500億元收購對手KEMET有五大目的　估明年下半完成

「國家品牌玉山獎」頒獎　表彰具優質競爭力傑出企業

新台幣開盤貶值0.5分　以30.44元兌1美元開出

電子三雄回神　台股開盤上漲36點

侯友宜電賀韓國瑜被稱破分裂謠言　朱立倫酸：不是按照某粉要求才叫助選

男胯下「卡蛋」腫3天求診　醫雙手一攤嘆：「解開束縛」叫消防員來剪斷！

單身20年…戀上19歲超商店員！日大叔戀愛煩惱：我認真了　網戰：免費飯票

單身經濟商機大！中山、中和位居小宅交易王寶座

粉絲注意！周湯豪桃園跨年演出「誓言打造螢光海」

台中母子3屍／口鼻、臉部異常出血！狠男「勒斃她」悶殺雙子　解剖結果13點出爐

房東接地氣！「天龍國最美社區」店租降2成　盼來新租客

16吋MacBook Pro有新動靜　外媒：有機會本週發布

CBA／陳盈駿總助攻數外援以外最多　直追林書豪　

宋楚瑜宣布參選總統　明11點長榮桂冠召開記者會

財經熱門新聞

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

國巨要收購競爭對手KEMET

一切靠自己！單身族必學3大理財術

獲利強強滾！15金控前10月賺逾3000億

研勤10月營收近九月新高　

威剛Q3每股賺1.94元、近八季新高

龍巖再賣彰銀持股8.5萬張　手中剩8.2萬張待出清

電競出貨衝　十銓10月營收月增三成

國巨收購對手KEMET有五大目的

影／外資熱錢瘋狗浪？前外資分析師楊應超：追高要小心

爭5G執照　五大電信董總今親赴NCC面試

亞股黑色星期一！港股大跌724點　陸股下跌1.83％...日韓台股也都跌

受惠DV兩岸銷售佳績　翔宇10月營收1.56億元

宏碁京東品牌日銷售奪冠　創5年來單日最高銷量

更多熱門

相關新聞

新台幣開盤貶值0.5分　以30.44元兌1美元開出

新台幣開盤貶值0.5分　以30.44元兌1美元開出

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（12）天開盤貶值0.5分、以30.44兌1美元開出。

新台幣收盤貶值2.3分　收在30.435元兌1美元

新台幣收盤貶值2.3分　收在30.435元兌1美元

換歐元好消息！貶近34元創逾29個月新低　換新台幣5萬多賺近3千

換歐元好消息！貶近34元創逾29個月新低　換新台幣5萬多賺近3千

新台幣開盤貶值1.8分　以30.43元兌1美元開出

新台幣開盤貶值1.8分　以30.43元兌1美元開出

SBL相隔10年重回宜蘭九太勝台銀

SBL相隔10年重回宜蘭九太勝台銀

關鍵字：

新台幣美元匯率匯市換匯台銀牌告匯價澳幣

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

幫好友擠屁股痘痘　膿血直射滿臉

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面