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中油攜手中信搶攻行動支付　「中油Pay」掃碼付款享雙重回饋

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▲台灣中油公司今（12）日宣佈與中國信託攜手合作推出「中油Pay」搶攻行動支付領域。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣中油公司今（12）日宣佈與中國信託攜手合作推出「中油Pay」搶攻行動支付領域。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

行動支付正夯，台灣中油公司今（12）日宣佈與中國信託攜手推出行動支付工具「中油Pay」，董事長歐嘉瑞表示，此舉不僅能整合中油會員卡、中油捷利卡、中油聯名卡，民眾使用中油Pay掃碼付款還能享有雙點整合、雙重回饋，也將擴大台灣行動支付市場的交通領域。

台灣中油今天舉行中油Pay上線記者會，邀請台灣中油董事長歐嘉瑞、中國信託副董事長詹庭楨出席，而中油近期投資佈局、全年營運表現也成為外界關注焦點。

請繼續往下閱讀...

依據財報，受惠今年前八月天然氣收益進補及折舊會計準則利益回沖，中油今年累計前三季自結獲利達361億元，若以1,300億股本計算，每股稅前盈餘達2.78元；法人表示，若以油價處於55至60美元區間計算，預估中油全年獲利上看400億元大關。

針對海外投資佈局方面，中油在印尼南向石化的佈局經第三方專業機構評估，符合12%整體投報率門檻，並有七至八家石化同業有意願參與，中油計劃將相關投資案提報董事會討論，目標於今年底前與印尼簽署MOU。

▲台灣中油公司獲國家品牌玉山獎四項大獎。（圖／台灣中油提供）

台灣中油公司獲國家品牌玉山獎四項大獎。（圖／台灣中油提供）

另外，台灣中油最近頻傳喜訊。第16屆「國家品牌玉山獎」昨天晚間在中油大樓舉辦，台灣中油公司一舉榮獲四項殊榮，加油站品牌經營部分獲得「最佳人氣品牌」，並拿下全國首獎，為國內加油站業者首家得獎；產品部分由國光牌機油、國光牌進氣閥清淨劑雙雙獲得「最佳產品獎」，兩項產品都是首次參加就獲獎。

台灣中油表示，加油站是台灣中油面對民眾的第一線，遍佈全台的加油站員工堅持「油純量足」，每天服務近90萬輛車次，另外配合政府綠能環保政策推動充換電設備之綠能加油站，面對科技進步與支付習慣的改變，積極推動行動支付等措施，為顧客提供更便利優惠的消費體驗，正是拿下最佳人氣品牌兩項大獎的主因。

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