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全國房價較去年漲1.51％、北市下跌0.52％　內政部：呈現平穩趨勢

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▲▼韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）

▲全國住宅價格較去年同季上漲1.51％，台北市較上季下跌0.52％。（示意圖／記者葉南州攝）

記者蔡文鈴／台北報導

近年來政府極力解決「高房價」，「居住正義」議題受到各界關注。內政部12日公布108年第2季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格較去年同季上漲1.51％，台北市較上季下跌0.52％。

內政部資料顯示，六都住宅價格部分，台北市較上季下跌0.52％；新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市則分別較上季上漲0.19％、0.01％、0.22％、1.44％及0.58％。整體而言，本季全國及六都住宅價格指數變動不大，持續呈現平穩趨勢。

內政部表示，住宅價格指數採「類重複交易法」編製，透過尋找類似成交案例之概念，搜尋與當季2樓以上集合式住宅（公寓、華廈、住宅大樓、套房、透天厝）交易案例高度相似並具有替代性的相似房屋，計算不同時點之價格變動情形，以作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。

內政部指出，觀察108年第2季全國及六都住宅價格指數變動，除台南市（季變動值為1.44％）因交易量熱絡帶動住宅價格波動相對明顯外，全國及其他直轄市住宅價格指數季漲跌幅皆於1％內微幅波動。由於本季住宅價格指數變動幅度均相當小，後續住宅價格趨勢仍有待持續觀察。

▲▼108年第2季全國及六都住宅價格指數。（圖／內政部提供）

▲108年第2季全國及六都住宅價格指數。（圖／內政部提供）

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