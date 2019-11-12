10月連兩摔！95歲美前總統卡特證實入院　開刀「降低腦壓」

▲卡特2019年10月7日摔傷入院縫了14針。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據非營利組織「卡特中心」（Carter Center）的聲明指出，美國前總統卡特（Jimmy Carter）因腦壓過高住院，預計在當地時間12日上午進行手術。高齡95歲的卡特10月份在家跌倒2次，導致前額縫了14針，骨盆也輕微骨折，此次入院就是為了緩解跌傷導致的腦壓問題。

「卡特中心」在推特發布的聲明指出，卡特目前已住進喬治亞州亞特蘭大的埃默里大學醫院（Emory University Hospital），並預計在當地時間12日上午進行腦部減壓手術，其妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）也陪同入院。

PRESIDENT CARTER ADMITTED TO EMORY UNIVERSITY HOSPITAL - Former U.S. President Jimmy Carter was admitted to Emory University Hospital this evening for a procedure to relieve pressure on his brain, caused by bleeding due to his recent falls. https://t.co/aZPes6NufN — The Carter Center (@CarterCenter) November 12, 2019

卡特先是在10月6日於家中摔倒，前額縫了14針，不過他仍在當天與92歲的羅莎琳出席慈善活動，當時他左眼腫脹瘀青，眼睛上方還有白色繃帶。接著21日晚間卡特又在家中跌倒，當時則因骨盆輕微骨折而需入院觀察。卡特過去曾被診斷罹患腦癌和肝癌，但他在2015年12月發表聲明宣布自己病況好轉，腦部癌細胞已經消失。

他也是美國歷史上最長壽的前總統，身為民主黨人的他曾在1971年到1975年擔任喬治亞州州長，並在1976年時當選總統，1980年競選連任時，輸給共和黨出身的總統雷根。不過卡特卸任後，致力於人道主義活動，獲得良好國際聲譽，並在2002年時榮獲諾貝爾和平獎。