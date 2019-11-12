阿公膽囊取出1000顆結石　「黑珍珠」外型網好奇：喝太多珍奶？

▲男子的膽囊內竟然有上千顆宛如「黑珍珠」的結石。（圖／示意圖，與本新聞無關／本報資料照）

記者李振慧／綜合報導

泰國一名醫生近來碰到一起驚奇案例，一名60歲男患者因為多年腹痛前去就醫，進行手術時意外發現，他的膽囊裡竟然佈滿1000顆結石，而且結石外型宛如珍珠奶茶裡的「黑珍珠」，照片發表在臉書上後立即引來上千網友按讚分享。

在那空是貪瑪叻府（จังหวัดนครศรีธรรมราช，又稱洛坤府）錫春縣(Sichon)執業的醫院院長阿拉克(Arak Wongworachat)近來在臉書上發表一系列病患的膽囊照片。照片中可看到，膽囊裡竟然有多顆宛如黑珍珠的結石，讓許多網友第一時間誤會，這名病患是因為喝太多珍奶才會導致此情況。

阿拉克表示，患者近來因為發燒、腹痛、頭痛、食慾不振、疲勞等身體症狀而前來就醫，檢查發現膽囊化膿發炎甚至快要破了，嚴重情況很有可能危及性命，便緊急進行手術，結果取出至少800至1000顆的「黑珍珠」結石。

阿拉克澄清，男病患體內的結石是因為病況拖了長達5年所造成，與對方是否愛喝珍珠奶茶無關，之所以分享圖片在臉書上是希望能夠提醒網友，身體若有不適就應該立即就醫，以免耽誤了黃金救援時間，幸好病患術受恢復情況良好，休養後便可以出院。

▼醫生希望此案例能提醒民眾注意身體狀況。（圖／翻攝自Facebook／Arak Wongworachat）

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