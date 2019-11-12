雙11物流悍將中菲行後市看好　前三季獲利大增七成

▲物流龍頭中菲行今年前3季稅後淨利為3.1億元，年成長達70.8％，每股盈餘為2.46元，表現不俗。圖為中菲行西雅圖分公司。（圖／中菲行提供）

記者林淑慧／台北報導

「雙11」消費節昨（11）日鳴槍起跑，物流業者業績看俏。物流龍頭中菲行公佈最新財報，累計前3季營收為129.53億元，年減1.6％，稅後淨利為3.1億元，年成長達70.8％，每股盈餘為2.46元，年成長將近七成，表現不俗。

阿里巴巴2019天貓雙11全球狂歡節連續11年創高，昨天成交額突破新台幣兆元，讓物流業者如中菲行、嘉里大榮、台驊投控、宅配通等備受市場關注，名列「雙11受惠股」後市可期。

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▲中菲行為阿里巴巴推薦物流業者。（圖／路透）

中菲行為阿里巴巴、京東推薦的物流業者，電商業績暢旺，也挹注中菲行今年前三季營運表現。中菲行主管表示，透過內部供應鏈深度的整合、以及持續的優化操作增加了營業毛利，毛利率由去年同期的14.4％增加到今年的16.7％，並透過適當控管營業費用，稅後淨利亦較去年同期成長七成。

展望後市，在物聯網時代，中菲行增值訊息系統Web3.0 雲端物流平台，不止整合內部及上下游供應鏈管理，對外更提供數位化訊息流的整合，並優化操作方式、提升服務品質。隨著行動技術、人工智慧、半自動化、大數據分析與物聯網的快速優化，中菲行運用相關科技，建置多元App，強化行銷能力及優質服務。

中菲行指出，銷售面的eSAM Mobile，為中菲行整體行銷設計的利器，提供員工產品訊息、客戶需求、即時報價等多元產品銷售功能，而eCall Freight 與Miles Do APP 則提供第一哩與最後一哩即時資訊的掌握，另外MyHome與MyDimerco則是將辦公室相關自動化系統行動化的重要里程碑，真正達到不在辦公室，也能辦公事，讓中菲行成為客戶的「移動智慧 - 物流服務夥伴 」。