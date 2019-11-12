客機降落高速「衝出跑道」！機翼斜插雪面...38名乘客驚嚇狂喊畫面曝

BREAKING: @AmericanAir Flight AA4125 from @flyfrompti to @fly2ohare slides off runway in Chicago this morning. Passengers tell me everyone is OK, deplaned and on buses to terminal. Video: Joseph Lian from Greensboro. @ABC11_WTVD @ABC #ABC11 pic.twitter.com/rBwyqfVtiU — Andrea Blanford (@AndreaABC11) 2019年11月11日

實習記者賴韻如／綜合報導

美國航空4125航班昨（11）日上午於芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）降落時，因為地面大量積雪濕滑，導致班機「高速滑出跑道」，機上乘客錄下這驚險的32秒影片，讓不少人看了膽戰心驚。

據《每日郵報》報導，該航班於北卡羅來納州格林斯博羅起飛，並於當地時闁11日上午7:45降落於芝加哥歐海爾國際機場。從影片中可以看到，飛機在降落不久後就開始失去控制、滑出跑道，機上38名乘客紛紛驚慌狂喊，隨後機身便傾倒，其右翼直直插入積滿雪的地面中，飛機也才順利停駛。

▲▼ 飛機降落時衝出跑道，直到傾斜插入地面才停駛。（圖／翻攝自推特／@AndreaABC11）



美國航空發言人於事後表示，「美國航空4125航班在降落後，由於芝加哥歐海爾氣候相當惡劣，使該航班滑出跑道，所幸機上的38名乘客以及3名機組人員皆無大礙，目前已安全返回航站樓。」

報導中指出，美國中西部因受極地冷風影響，許多地區積雪嚴重。該市航空部門發表聲明稱，自這起事件發生以來，歐海爾國際機場已經取消了803個航班，芝加哥中途國際機場（Midway International Airport）也取消了93個航班。