發文證實赴墨西哥！　玻利維亞前總統接受政治庇護：很快就會回來

▲ 玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日宣布請辭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

玻利維亞首位原住民總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日倉促下台，已於11日獲得墨西哥政治庇護。秘魯外交部先前透露，一架墨西哥政府飛機將會前來接莫拉萊斯；如今，他已在推特證實前往墨西哥的消息，「出於政治因素離開我的國家，這讓我很傷心…但我很快就會回來的。」

綜合美聯社等外媒報導，莫拉萊斯的下台並沒有讓玻利維亞全面恢復平靜，支持者與示威者仍在街道發生衝突，軍警部門已展開聯合行動，力求流血衝突不再發生，協助恢復玻利維亞的和平局面。據了解，在他宣布下台後，便立刻搭機離開政府所在地的首都拉巴斯，行蹤成迷。但如今已確定他獲得墨西哥政府庇護。

墨西哥早在10日就發出願意為莫拉萊斯提供庇護的消息。根據外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）11日的最新說法，莫拉萊斯是在11日下午致電墨西哥尋求庇護，目前內政部已經批准，且已向玻利維亞外交部通報提供庇護的消息，而這一切的動作都有遵照國際法規範，「給予莫拉萊斯安全管道及人身安全自由的保障。」

另方面，秘魯外交部則是在11日晚間提到，墨西哥政府派出的飛機會於當地晚間6時30分起飛，期間會在秘魯加油。莫拉萊斯稍早在推特發文說，「我現在要去墨西哥了，感謝那群提供庇護、保護我們性命的兄弟們，出於政治因素離開我的國家，這讓我很傷心…但我很快就會回來的，到時候會帶著更多力氣與幹勁。」

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Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

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