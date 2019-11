變態男性侵愛犬還拍「激戰片」　臉書邀女友人一起3P嚇壞她

▲男自製變態片,還上網邀約女友人一同3P。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國緬因州一名變態男子不但多次與所養的狗發生關係,還把變態影片傳給女友人,邀約對方一同加入3P,嚇得對方立即報案。本案近來開庭,男子因為犯下虐待動物罪,被勒令支付支付250美金(約新台幣7600元)罰款,以及60個小時社區服務。

來自緬因州羅克蘭市(Rockland)的28歲男子希爾(Nicholase Hill),因為在臉書上分享人獸交的變態影片,而於今年8月被捕。警方表示,希爾多次與狗發生性關係,並將所拍下的1支影片傳給在臉書上結識的女友人,對方觀看後立即向諾克斯縣 (Knox County)警方報案,才被逮捕。

希爾落網後一直否認所有指控,直到上月31日才終於坦承犯下虐待動物罪,當局依據動物保護法,判處他需接受心理健康評估,才有可能避免坐牢,除了終身不得再接近狗,並需支付罰金以及從事社區服務,若不從,將被判入獄14天。

Maine man who filmed sex act with dog will avoid jail time if he completes counseling https://t.co/V3gzYTMF4W