變態男性侵愛犬還拍「激戰片」　臉書邀女友人一起3P嚇壞她

▲男自製變態片，還上網邀約女友人一同3P。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國緬因州一名變態男子不但多次與所養的狗發生關係，還把變態影片傳給女友人，邀約對方一同加入3P，嚇得對方立即報案。本案近來開庭，男子因為犯下虐待動物罪，被勒令支付支付250美金（約新台幣7600元）罰款，以及60個小時社區服務。

來自緬因州羅克蘭市(Rockland)的28歲男子希爾(Nicholase Hill)，因為在臉書上分享人獸交的變態影片，而於今年8月被捕。警方表示，希爾多次與狗發生性關係，並將所拍下的1支影片傳給在臉書上結識的女友人，對方觀看後立即向諾克斯縣 (Knox County)警方報案，才被逮捕。

希爾落網後一直否認所有指控，直到上月31日才終於坦承犯下虐待動物罪，當局依據動物保護法，判處他需接受心理健康評估，才有可能避免坐牢，除了終身不得再接近狗，並需支付罰金以及從事社區服務，若不從，將被判入獄14天。

Maine man who filmed sex act with dog will avoid jail time if he completes counseling https://t.co/V3gzYTMF4W — Bangor Daily News (@bangordailynews) November 5, 2019

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