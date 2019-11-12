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璩美鳳「被社會霸凌始祖」　情人、閨蜜聯手偷拍…不改名原因曝

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▲情人與好友聯手偷拍，璩美鳳一夕間身敗名裂，痛苦是沒有盡頭的。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

璩美鳳自小孤單，渴望友誼，但國小就有被好朋友出賣的經驗。一天她放學回家，被最要好的朋友騙去公園涼亭，埋伏的大群同學開始對她丟小石子。 

我們家住克難街，在青年公園附近，大概是小學五年級，放學後我回家正在打掃，有一個很好的朋友，說手球校隊同學在青年公園香菇亭那裏等我，我手上還拿著掃把，穿著家裡穿的拖鞋，就被拉出去。她跑得好快，因為她穿鞋子比較好跑，我穿拖鞋在後面認真的追，快到香菇亭的時候，我就發現很多同學躲在後面，拿石頭丟我。我死命往回跑，咬牙不掉一滴淚，不肯輕易認輸，直到跑回家，關上門才放聲大哭。

請繼續往下閱讀...

我後來才知道原因，可能是小學去郊遊，有時候我交不出旅費，但是老師還是讓我參加，同學可能覺得老師不公平。還有，我當班長或風紀股長，常常把同學記名字交給老師，讓他們被處罰。

丟石頭事件，被同學欺負還在其次，真正讓我覺得傷心的是被好友出賣，那種椎心刺骨的滋味到現在都難以忘懷。隔天我到學校，同學以為我會去向老師告狀，但我沒有，我想我是太難過了，所以什麼事也沒打算做。

長大之後，璩美鳳再次遇到背叛。這一次，她所信任的好友郭玉鈴，引來了全社會的人對她丟石頭。

我在選高雄市長的時候，在一個賣場拜票，有一個老婆婆帶著孫子在門口，阿婆一看到我說，妳是小美？她就來擁抱我，說「我很久沒看到你，你還活著！」可能很多人是帶著同情的，但事發當時，我陷入驚嚇、惶恐和自我否定，只感覺到人性的恐怖、殘忍，「為什麼會有這種殘忍的事情發生在我身上？」我被這種感覺淹沒很久，那感覺很痛苦。

（郭）擺明不讓我活下去，要摧毀我。那是一個我沒有辦法瞭解的個體。她如果沒有遇到我，也可能會去傷害別人。以那樣的一個狀態及特質，不是我受害，也會有別人受害，只是剛好那個當下，我在她的生命裡面。

當時，我給她鑰匙，給她錢，讓她住在我家，那是一個無厘頭的信任。在沒有完全瞭解她的情況之下，給予她超過的信任，等於讓我自己處於一個很脆弱的處境。我那時候不懂，所以我也學到很多。

我必須要去面對人的信任都很殘忍地瓦解，無法重建，在受害很深刻的情況之下，必須孑然一身。沒辦法建立自信，如何去信任別人？所以沒有能力再交朋友，在當下是一個無立錐之地的脆弱狀態，生命是很飄搖的。一個人的生命，最重要的是自我肯定的感覺，否則就算別人再怎麼鼓勵，你還是活不下去。

情人與好友聯手偷拍，她一夕間身敗名裂，痛苦是沒有盡頭的。事發之後，璩美鳳赴英求學，課餘打三份工，像自虐一般，以身體的痛苦來超越精神的痛苦。

我在英國打三份工：學校圖書館、咖啡店、還有一家賣維他命的店，像臺灣的屈臣氏。所以我很懂英國的維他命，背了很多。我當過收銀小姐。收銀台小小的不到一公尺，就站在這麼小的地方，一直打著收銀機，不到兩個小時，骨頭就快斷了，因為我年紀又比人家大，老學生了，還要站那麼久，感覺有針在刺腳踝骨，太痛了，就蹲下來兩秒鐘，趕快起來再繼續打。

大概三到四小時，可以有休息時間，第一件事是趕快坐下來，不是吃東西。其實肚子也很餓，可是坐下來比吃東西重要。先坐下來，緩十分鐘才開始去解決饑餓的問題。還得去搬那個貨箱，體力也消耗，不小心就職業傷害，一整天都緩不過來。

在英國，耶誕節所有公車都不開，我就走在雪地裡，冷到走路都沒有知覺，在厚厚的雪裡面，叫天不應叫地不靈。什麼苦都吃過，錐心刺骨，就忘記不快樂了，我是這樣子撐過一天一天。

面對政治迫害，感情的背叛，好友的出賣，跟社會的霸凌，加在一起，我就要承擔、面對、接受、消化、克服，一定要撐過去。用身體的痛苦減低一點心理的痛苦，如果沒有肢體的痛苦，心裡太苦了，每天都很黑暗。精疲力竭，就沒有時間來悲哀。精疲力竭到不要碰到床，坐在椅子上就睡著了。所以人家說失眠，對我來講沒有，因為我累到常常不知不覺睡著，醒來才知道昨天睡著了。我可以在椅子上、沙發上、在床上，也沒有蓋被子，還穿著制服，可能還拿著什麼店員須知，在手邊還沒背完就睡著了。

要是我沒有把注意力轉移到身體疲勞，每天都會去想憂鬱的問題，真的會把自己埋葬。我不能住高樓，每天都有一種走到陽臺的吸引力，很容易就打開窗戶了，每天都要克制，所以很累。

說生命中沒有心靈的黑洞，不可能，這個黑洞永遠存在。而且它永遠距離我很近，我能做的不是讓它消失，只能跟它保持安全距離，不要被黑洞吸進去，我一直在克制那個衝動，用很辛苦的勞動來忘記心靈的顫抖、惶恐、苦楚和害怕。

我是典型獅子座的，獅子座什麼都可以，就是不能沒面子，這是獅子座的死穴。全世界最沒面子的就是我，真的完全不知道怎麼辦，剛好是傷在刀口上，我是無臉見人，但是又必須要撐過去，就會一直去想用什麼方法，一定要撐過最黑暗的時刻。沒有辦法創造陽光，只能熬過黑暗，在黑暗中行走，和黑暗成為好朋友。不能奢望黑暗過去，它如影隨形，一直像鬼魅一樣在我身邊。

我沒辦法奢望別人支持我，有很多事也沒有辦法解釋，所以我也養成了一個習慣，很多事情就吞下去，人家誤會我也沒關係，我就吞下去。別人可能有對我的想像，我就尊重他的想像，我把我自己過好就好了。

如果看到我，很討厭我，我也沒辦法。我已經學到不會去說服別人，或用什麼方法讓人改變。去接受別人對我自然的感覺，就是隨順自在。走遍天涯海角，我只能帶著自己的心，當我孑然一身的時候，我也只能帶著我的心，學到隨順自在，然後放開，撐過去。別人可能持續誤解，或是不明白，可能也否定或歧視我，那是他的功課，我就接受，然後尊重他們的感覺，不用去勉強別人要不要瞭解我，我學會去欣賞他，在別人誤會的情況之下，自己能夠有能力好好地活著。

璩美鳳不曾考慮過改名，也不願隱姓埋名，不甘平凡低調度日。參選讓她的復出充滿使命感和正當性，選完後她不再羞於面對人群。被背叛、霸凌的人生經驗，成為她的勳章，幫助更多年輕人面對傷害。

人生還長，為什麼要改名？不管怎樣，都要勇敢啊！不管人家怎麼看，就照常過日子。很多朋友勸過我改名，但思考後覺得不需要，因為最重要是自己的心理問題，而不是外在的長相和姓名。改名就是怯戰，想要抹掉過去，我的過去雖然是辛苦，但我還在寫歷史，改名就讓它中斷了！隱姓埋名躲起來，我的意志永遠都會很弱，會很想躲開任何我所看到的眼光，自我否定的心情會如影隨形。過得再久，創傷都不會好。

我的名字是一個市場名掛上稀有姓氏，反差很大，年紀越大我越喜歡自己的名字，我的外在幹練強壯，內在感性柔軟，也是兩種反差很大的特質。我要越活越好，讓璩美鳳三個字成為一個勵志故事。

每個人的過去，都有悲歡離合高低起落，我的過去很多傷痕，掛在身上是一個勳章，紀錄沙場奮戰的歷程，赴湯蹈火、浴火重生，像歷劫歸來的英雄，打完一場可歌可泣的戰爭，不但倖存，還要活得更好。

以前不管認識的、不認識的，以前我在外面常常會魂不守舍，擔心這個，擔心那個，擔心人家竊竊私語可能都在笑我，會覺得好糗，真的想要離開。有時候會覺得自己變傻，感覺腦袋突然懵了，有點傻傻的。我現在的感覺比較輕鬆，不管別人有沒有認出我。

這些年我流浪在外，大部分都是離開臺灣一個半小時的距離，廈門、澳門、金門、香港、深圳、廣州，都是一個多小時，我希望離家人不要太遠。高雄市長選舉之後，再怎麼笑我，再怎麼攻擊、否定我，都不會把我打走。從此以後，我就不需要再躲躲藏藏的。想罵我、笑我、踐踏我、否定我的，沒有關係，就一次笑個夠。重點是我變堅強，不會退縮了，不會再把自己關起來，不會出來以後又躲起來。

國父革命成功也要十次，我努力一次一次面對，讓自己很敞開，勇敢、堅強，肯定自己。最重要是自己要肯定自己，要勇敢。現在就算看到人家在笑我，我都不會躲了。

現在很多年輕人，因為在學校或網路上被霸凌，就想要自我了斷。被網路和社會霸凌的受害者，我算得上是第一代始祖。所有的心理病我都得過，所有的問題我都經歷過。我知道如何轉念，心情變好，我會成為她或他的快樂小天使，破啼為笑。我跟很多父母成為好朋友，因為解決不了的兒女問題我都可以解決。小美阿姨都可以活過來，你也可以。心情不好，歡迎打電話給我。


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