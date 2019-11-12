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雪梨歌劇院「被消失」！澳野火發威600間學校停課　今晚南風到…火勢延燒關鍵

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▲▼ 澳洲東部野火，新南威爾士州（New South Wales） 11日宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

▲ 澳洲野火迄今未滅，雪梨歌劇院「被消失」。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲東部野火迄今仍未撲滅，新南威爾士州（New South Wales） 11日宣布進入緊急狀態，至少奪走3條人命。據了解，該省大部分地區都在準備應對眼前這場災難性大火，超過600間學校停課，安養院處於備戰狀態，動物收容所正在為了重新安置動物們而努力。

▲▼ 澳洲東部野火，新南威爾士州（New South Wales） 11日宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

綜合衛報、7 NEWS等外媒報導，目前仍有50多處火災仍未被撲滅，而今天的炎熱、乾燥、強風等現象可能會帶來更多讓火勢更加危險猛烈的潛在因素。據了解，乾燥陣風、高溫會在下午到達顛峰，到了晚間10時，高溫才會因為南風到來而緩解；只不過，氣象局（Bureau of Meteorology）認為，風向轉變助長火勢蔓延，可能是導致13日災難性大火的一大關鍵因素。

面對這場堪稱澳洲史上最危險的火災，當局至少動員3000名消防人員及60多架飛機。新南威爾士州長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）及緊急部門長官埃利奧特（David Elliott ）今（12）上午表示，必要時一定要撤離，「緊急狀態已經宣布，相關部門也握有資源，我們作為政府機構所能做的一切，都已經做了。現在就看你們的了，降低風險，注意安全。」

►澳洲野火狂燒上萬公頃　釀3人死「無尾熊傷亡更慘重」竟有350隻成焦屍！
►澳洲野火燒破千人家園…雪梨收警告「12日災難性威脅」　3條件破壞升等

▼ 至今50多處的火災仍未被撲滅。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 澳洲東部野火，新南威爾士州（New South Wales） 11日宣布進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

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