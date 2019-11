雪梨歌劇院「被消失」！澳野火發威600間學校停課　今晚南風到…火勢延燒關鍵

▲ 澳洲野火迄今未滅,雪梨歌劇院「被消失」。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲東部野火迄今仍未撲滅,新南威爾士州(New South Wales) 11日宣布進入緊急狀態,至少奪走3條人命。據了解,該省大部分地區都在準備應對眼前這場災難性大火,超過600間學校停課,安養院處於備戰狀態,動物收容所正在為了重新安置動物們而努力。

綜合衛報、7 NEWS等外媒報導,目前仍有50多處火災仍未被撲滅,而今天的炎熱、乾燥、強風等現象可能會帶來更多讓火勢更加危險猛烈的潛在因素。據了解,乾燥陣風、高溫會在下午到達顛峰,到了晚間10時,高溫才會因為南風到來而緩解;只不過,氣象局(Bureau of Meteorology)認為,風向轉變助長火勢蔓延,可能是導致13日災難性大火的一大關鍵因素。

Dry & gusty winds ahead of a trough & cold front will bring dangerous #fire weather conditions to fire-affected areas of #NSW & #Qld from tomorrow. A change in wind direction can rapidly alter the course of fires & broaden fire fronts. Stay up to date at: https://t.co/d1Gl7t7n8p pic.twitter.com/6HS7FKhMDI

面對這場堪稱澳洲史上最危險的火災,當局至少動員3000名消防人員及60多架飛機。新南威爾士州長貝雷吉克莉安(Gladys Berejiklian)及緊急部門長官埃利奧特(David Elliott )今(12)上午表示,必要時一定要撤離,「緊急狀態已經宣布,相關部門也握有資源,我們作為政府機構所能做的一切,都已經做了。現在就看你們的了,降低風險,注意安全。」

The statewide total fire ban is now in force and has been extended until midnight Wednesday 13 November. That means no fires out in the open anywhere in NSW. Very dangerous conditions are forecast for today. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/K3mJXT5XxV