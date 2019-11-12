台股獲連10買奪外資吸金王寶座　3大利多推升後市看俏

▲法人認為，在資金寬鬆、貿易戰暫歇與企業獲利攀高等3大原因，可望推升後市。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰前景難料，台股大盤指數高檔震盪難免，不過從資金面觀察，台股仍獲資金青睞。根據彭博統計外資資金流向，台股連續10周獲得資金淨流入，上周吸金12.5億美元（約新台幣383.3億元），奪下吸金王寶座；印度則連續2周獲得資金流入，上周吸金3.7億美元（約新台幣113.4億元）。

根據統計，今年前3季每股盈餘（EPS）賺贏去年一整年的上市櫃企業多達84家，且台股大盤指數來到相對高位，獲利了結壓力加重。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，今年部分企業EPS高於去年全年的原因之一，應該來自於貿易戰爭造成的轉單效應。展望後市，儘管系統性風險較低，但全球股市多數處於波段新高，選股相對重要，目前以明年第1季淡季不淡、產業展望正面、具轉機性為主。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股連續10周獲得資金淨流入，上周吸金12.5億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

美國持續貨幣寬鬆政策、歐洲央行推新一輪量化寬鬆（QE）政策，均有利於熱錢湧入股市。周俊宏指出，儘管川普對於關稅部分放話未完全妥協，但白宮官員出面滅火，市場對中美協議仍抱正向期待，對於大盤干擾相對下降。此外，近期受惠於蘋概股拉抬，第4季在iPhone銷售優於預期與農曆年節提前拉貨之下，多數公司認為明年有近雙位數成長空間。

展望後市，周俊宏認為，資金寬鬆、貿易戰暫歇與企業獲利攀高等3大原因，可望推升後市，加上持續1年多的貿易戰使得基期偏低，市場預期明年上半年年增業績成長機率高，加上蘋果看好5G手機的強勁需求，樂觀看待明年iPhone出貨量，因此整體偏向正向。

另在選股上，鎖定Apple、5G、Server、半導體、記憶體、進口替代與生技。至於操作上，周俊宏建議，維持彈性但將稍偏保守，中長線須觀察經濟數據狀況。