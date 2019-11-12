日26歲僧侶「誘拐少女淫亂」約旅館給錢　網舉例成人漫：和尚也是男人

▲日本僧侶誘拐少女發生淫亂行為。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

静岡縣清水區濱松市發生一起僧侶猥褻少女事件。一名26歲僧侶付錢找上一名16歲少女，約在酒店進行淫亂行為，最後被逮捕，引起網路議論。

綜合日媒報導，僧侶丸茂正勧在今年7月時，跟一名16歲少女相約在賓館進行淫亂行為，並在事後給予少女金錢。根據日本青少年保護條例，淫亂行為（みだらな行為）指的是以誘惑、威迫、欺負、迷惑身心未成熟之人，用不當手段與之進行性交或類似性交行為，滿足自我性慾。

不過，一直到近期日本警察在網路巡邏時，發現少女疑似性交易等行為，進行輔導，才進而揭發此案。目前警方正在調查僧侶與少女如何相識並取得聯繫，以及當時的詳細案情。

由於日本先前曾有以僧侶為主題的成人漫畫作品，此案宛如翻版，讓網友在推特上大肆討論，「完全是個破戒僧」、「聽說僧侶中是色狼的人很多啊」、「果然是個僧侶番」、「『在僧侶的身分之前，我也是個男人』，原來是現實啊」；另外有網友查出，丸茂正勧疑似是靜岡縣瑞泉寺的僧侶。

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