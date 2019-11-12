Google蒐美國百萬人健保數據　「南丁格爾」讓病患病史全曝光

▲Google再次捲入個資保護爭議。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

透過一項名為「南丁格爾」（Project Nightingale）的計畫，Google與醫療保健系統Ascension合作，蒐集來自美國21個州數百萬名病患的病例，用人工智能（AI）和機器學習軟體歸類病患，並提出治療建議。Google內部有超過150名員工有權限可以檢視相關數據，但病患與醫生卻毫不知情。

根據《華爾街日報》報導，南丁格爾計畫所蒐集的資料範圍，包括實驗室的實驗結果、醫生的診斷與住院紀錄，甚至是病患完整健康病史和出生年月日，並把這些數據上傳到雲端，讓AI和機器學習軟體吸收資料，分析病情並提出治療建議。

▲病歷不僅紀錄病情，也紀錄醫師對病情的分析、診斷、治療、護理的過程、預估病情走向，以及各級醫師查房和會診的意見。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然Google的做法可能會引起抗議，但依據美國的《健康保險隱私及責任法案》規定，在確保患者紀錄和健康資訊的隱私層面並沒有違法。

Ascension的提升策略與創新執行副總裁Eduardo Conrado表示，隨著醫療環境的快速發展，轉型已成為必然的過程，為了更好地滿足患者和醫療提供者的需求和期望。要做到這一點將需要通過系統、應用程序和服務來達成目標。