「國家品牌玉山獎」頒獎　表彰具優質競爭力傑出企業

▲ 康和證券集團董事長鄭大宇（左三）獲國家品牌玉山獎肯定。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦的國家品牌玉山獎昨日舉行頒獎典禮，主要是為了表彰台灣企業勤奮打拚卓越表現，致力國家品牌形象建立，提升國家整體競爭力，而甄選出最具優質競爭力的傑出企業。

第十六屆國家品牌玉山獎昨日舉行頒獎典禮，康和證券拿下「傑出企業」、「最佳人氣品牌」、「最佳產品」獎項，康和證券董事長鄭大宇也獲頒「傑出企業領導人」殊榮；康和證券關係企業康和期貨，則是獲頒「傑出企業」、「最佳人氣品牌」兩項大獎。

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鄭大宇表示，康和證券集團持續投入數位金融科技創新，持續推出多項產品與服務，期許藉由康和在金融科技的優勢，來改善流程、提升品質，激盪出更多的創新動力。

▲ 元富證券董事長陳俊宏（右）領取國家品牌玉山獎項。（圖／元富證券提供）

另一方面，元富證券也以「智能行動選股APP」獲得「最佳產品」獎。

元富證券董事長陳俊宏表示，元富證券本著對數位金融持續深耕的堅持，近年來積極推動及發展行動理財服務，期盼滿足投資人更多理財需求，元富「智能行動選股APP」便是運用Fintech AI技術結合元富投顧精心研究的選股模型，推出至今相當受到投資人喜愛，元富在未來也將持續精進數位金融科技服務，投入更多相關資源，期許能更貼近民眾的生活，打造更便利的數位金融服務。