國巨砸500億元收購對手KEMET有五大目的　估明年下半完成

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▲國巨董事長陳泰銘出席走入會場。（資料照／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

國巨（2327）今（12）日稍早宣布以每股27.2美元、溢價幅度約18.2%收購美國被動元件廠基美（KEMET），總交易金額達16.4億美元，約為新台幣500億元，預計2020年下半完成收購。

以基美最近30個交易日的加權平均股價換算，這次公開收購價格溢價幅度約為26%；此交易皆已獲得雙方公司董事會的決議通過，預計明年完成收購後，KEMET將下市，成為國巨的全資子公司。

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談到併購契機，國巨發言人宋志翔表示，雙方過去都是同業，十年來都密切注意彼此營運發展，雙方管理階層也都彼此認識，過去多次談到進一步合作契機，但後來沒有更具體的步驟。近一兩年有比較正式談到後續的合作方式的會談，今年開始聘請專業機構來評估。

國巨將以全現金交易方式收購KEMET在外所有流通股，總金額高達16.4億美元，對於如何支付，宋志翔表示，一部分透過合作銀行花旗的承諾貸款11億美元，加上截至10月底為止，國巨手上現金有新台幣290億元，充足無虞。

宋志翔表示，國巨收購基美有五大策略目的，包括第一，增加產品組合，擴大提供客戶在電子零組件一次購足的服務；第二，擴大美國及歐洲的營業規模及市場能見度；第三，發揮基美併購TOKIN的綜效，順利進入高規格導向的日本市場；第四，持續強化國巨在車用電子、工業規格及5G等利基型市場的完整佈局；第五，透過國巨在大中華區及東南亞市場的深耕佈局及銷售通路，進一步擴大基美的營運規模。

宋志翔表示，在通路及海外市場互通綜效下，預計雙方合併後將創造出30億美元的年營收。

國巨補充，美國基美公司成立於1919 年，是百年企業，為全球知名高階電子零組件領導供應商，擁有百年的全球品牌知名度，並於美國紐約證券交易所上市掛牌 （股票代號為KEM），公司總部位於美國佛州羅德岱堡，在全球共有 23 個生產基地，分佈於亞洲、美洲及歐洲等 22 個國家，員工總數約為 14000 人。

基美的主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等，且長期耕耘在高階車用電子、工業規格、航太及醫療等領域，並廣度佈局其他產業如智慧型手機、雲端網路設備、無線通訊、綠電能源及5G設備等先進技術的發展，基美的研發設計及製造能力位居業界領先地位，於全球各地擁有超過 1600 項的商標及專利。

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