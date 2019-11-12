　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國巨砸500億元收購對手KEMET有五大目的　估明年下半完成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國巨股東會，國巨董事長陳泰銘出席走入會場。（圖／記者湯興漢攝）

▲國巨董事長陳泰銘出席走入會場。（資料照／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

國巨（2327）今（12）日稍早宣布以每股27.2美元、溢價幅度約18.2%收購美國被動元件廠基美（KEMET），總交易金額達16.4億美元，約為新台幣500億元，預計2020年下半完成收購。

以基美最近30個交易日的加權平均股價換算，這次公開收購價格溢價幅度約為26%；此交易皆已獲得雙方公司董事會的決議通過，預計明年完成收購後，KEMET將下市，成為國巨的全資子公司。

請繼續往下閱讀...

談到併購契機，國巨發言人宋志翔表示，雙方過去都是同業，十年來都密切注意彼此營運發展，雙方管理階層也都彼此認識，過去多次談到進一步合作契機，但後來沒有更具體的步驟。近一兩年有比較正式談到後續的合作方式的會談，今年開始聘請專業機構來評估。

國巨將以全現金交易方式收購KEMET在外所有流通股，總金額高達16.4億美元，對於如何支付，宋志翔表示，一部分透過合作銀行花旗的承諾貸款11億美元，加上截至10月底為止，國巨手上現金有新台幣290億元，充足無虞。

宋志翔表示，國巨收購基美有五大策略目的，包括第一，增加產品組合，擴大提供客戶在電子零組件一次購足的服務；第二，擴大美國及歐洲的營業規模及市場能見度；第三，發揮基美併購TOKIN的綜效，順利進入高規格導向的日本市場；第四，持續強化國巨在車用電子、工業規格及5G等利基型市場的完整佈局；第五，透過國巨在大中華區及東南亞市場的深耕佈局及銷售通路，進一步擴大基美的營運規模。

宋志翔表示，在通路及海外市場互通綜效下，預計雙方合併後將創造出30億美元的年營收。

國巨補充，美國基美公司成立於1919 年，是百年企業，為全球知名高階電子零組件領導供應商，擁有百年的全球品牌知名度，並於美國紐約證券交易所上市掛牌 （股票代號為KEM），公司總部位於美國佛州羅德岱堡，在全球共有 23 個生產基地，分佈於亞洲、美洲及歐洲等 22 個國家，員工總數約為 14000 人。

基美的主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等，且長期耕耘在高階車用電子、工業規格、航太及醫療等領域，並廣度佈局其他產業如智慧型手機、雲端網路設備、無線通訊、綠電能源及5G設備等先進技術的發展，基美的研發設計及製造能力位居業界領先地位，於全球各地擁有超過 1600 項的商標及專利。

延伸閱讀：

►國巨今停牌　要以每股27.2美元收購競爭對手KEMET

 

ET快訊
快訊／王金平宣布退出2020總統大選
日本隊預賽全勝　球星曝「新竹這間店」是幕後MVP
黃瀞瑩「姊弟三角戀」全同框！正妹記者醉宿新歡家　學姊慘成第三
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國巨今停牌　要以每股27.2美元收購競爭對手KEMET

雙11物流悍將中菲行後市看好　前三季獲利大增七成

台股獲連10買奪外資吸金王寶座　3大利多推升後市看俏

國巨砸500億元收購對手KEMET有五大目的　估明年下半完成

「國家品牌玉山獎」頒獎　表彰具優質競爭力傑出企業

新台幣開盤貶值0.5分　以30.44元兌1美元開出

電子三雄回神　台股開盤上漲36點

美股漲跌互見　台指期反彈開盤上漲46點

受惠DV兩岸銷售佳績　翔宇10月營收1.56億元

爭5G執照　五大電信董總今親赴NCC面試

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

雙11物流悍將中菲行後市看好　前三季獲利大增七成

台股獲連10買奪外資吸金王寶座　3大利多推升後市看俏

國巨砸500億元收購對手KEMET有五大目的　估明年下半完成

「國家品牌玉山獎」頒獎　表彰具優質競爭力傑出企業

新台幣開盤貶值0.5分　以30.44元兌1美元開出

電子三雄回神　台股開盤上漲36點

美股漲跌互見　台指期反彈開盤上漲46點

受惠DV兩岸銷售佳績　翔宇10月營收1.56億元

爭5G執照　五大電信董總今親赴NCC面試

國巨今停牌　要以每股27.2美元收購競爭對手KEMET

「喵喵啤酒」害正妹發狂暴斃　2男調毒遭重判7年6月定讞

家人拍寫真！寂寞阿狗「窗邊探頭」表情超有戲　攝影師放大笑瘋

越捷大開航線！12/19開航峴港-台北　也要直飛新加坡、香港

李佳芬稱國小課本教肛交　政大教授陳芳明：羞辱全國教師必須公開道歉！

免飛泰國！「台北水燈節」11/17登場 首創星星燈、異國美食免費體驗

搶抽聲林之王選手簽名拍立得 快上IG發文挺選手

12強／注意最年輕打者　韓國李政厚打擊率5成83排第一

全國房價較去年漲1.51％、北市下跌0.52％　內政部：呈現平穩趨勢

快訊／王金平宣布退出2020總統大選

剛提親完…2月後PO照報喜「哭成淚人兒」！　周曉涵「上下全開」被拍…網暴動了

財經熱門新聞

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

國巨要收購競爭對手KEMET

一切靠自己！單身族必學3大理財術

獲利強強滾！15金控前10月賺逾3000億

研勤10月營收近九月新高　

威剛Q3每股賺1.94元、近八季新高

龍巖再賣彰銀持股8.5萬張　手中剩8.2萬張待出清

電競出貨衝　十銓10月營收月增三成

影／外資熱錢瘋狗浪？前外資分析師楊應超：追高要小心

國巨砸500億元收購對手KEMET　

爭5G執照　五大電信董總今親赴NCC面試

亞股黑色星期一！港股大跌724點　陸股下跌1.83％...日韓台股也都跌

受惠DV兩岸銷售佳績　翔宇10月營收1.56億元

日圓再貶逼近0.27字頭　換新台幣5萬多賺到2張環球影城門票

更多熱門

相關新聞

國巨要收購競爭對手KEMET

國巨要收購競爭對手KEMET

國巨昨日宣布今日停牌，並透露今早將會發布重大訊息，然而消息搶先曝光。根據路透社報導，國巨表示，將以每股27.2美元收購美國競爭對手KEMET，根據KEMET周一股價，溢價率約18%。

國巨前三季每股賺14.26元

國巨前三季每股賺14.26元

藝術拍賣分離課稅　陳泰銘：先課到稅再談公平

藝術拍賣分離課稅　陳泰銘：先課到稅再談公平

文曄併宣昶案　2公司6組人馬涉內線交易

文曄併宣昶案　2公司6組人馬涉內線交易

黃建智／併購下市櫃案是在吵什麼

黃建智／併購下市櫃案是在吵什麼

關鍵字：

國巨被動元件併購

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面