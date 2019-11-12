19歲男大生睡路邊、吃剩飯！超狂身分曝光...竟是富二代

▲每一個流浪漢的背後都有一段故事。（示意圖／記者季相儒攝）



實習記者賴韻如／綜合報導

印度有一名男大生在1個月前離家出走、露宿街頭，甚至在路邊撿拾別人吃剩的食物，但令人驚訝的是，這名男大生其實是一位貨真價實的「富二代」，父親是一名擁有百萬財產的石油大亨，他這麼做的原因只是為了想要「證明自己」。

據《印度時報》報導，就讀瓦薩德工程學院的19歲男大生塔卡萊（Dwarkesh Thakkar）於上（10）月14日毅然決然離開家鄉帕德拉（Padra），隨後便毫無音訊，父親也報警尋人。警方接獲通報後立即展開搜索，但由於塔卡萊將手機留在家中，調閱監視器後發現塔卡萊上了火車後就不見蹤影，導致警方難以追蹤。

Dwarkesh Thakkar, son of a millionaire oil trader, was driven to prove his potential, which prompted him to leave home and reach Shimla.https://t.co/5vjp3AWLgH — The Quint (@TheQuint) November 6, 2019

不過就在近日，西姆拉（Shimla）一名飯店經理向警方報案指出，有一名可疑的少年到自己的飯店求職，警方隨後收到飯店經理所提供少年的身分證影本後，立即證實該少年就是19歲男大生塔卡萊。警方表示，由於飯店經理並沒有將塔卡萊留下，所以警方到場後，早已不見塔卡萊的身影。

▲塔卡萊露宿街頭，還會吃些別人剩下來的食物。（示意圖／記者季相儒攝）



消息人士指出，塔卡萊自從離家以來，做了各式各樣不同種類型的工作，包括在路邊洗碗，甚至還會撿別人的剩菜來吃。警方不久後便在路邊找到正在睡覺的塔卡萊，立刻聯繫他的父母到場。

據悉，塔卡萊的父親是一位石油大亨，但身為「富二代」為何要離家出走露宿街頭？塔卡萊表示，因為自己非常不喜歡上學，無法達到父母的期望，而且也不想靠著父母擁有的財富過生活，「我想證明我有養活自己的能力，所以才會決定離開家。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

