美官員曝：川普強扣烏克蘭軍援逼查拜登！　彈劾調查公開聽證將登場

▲ 川普被指為個人政治利益施壓烏克蘭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）捲入「通烏門」醜聞，面臨眾議院彈劾調查。國會彈劾調查小組11日公布最新證詞，揭露政府內部陰謀。負責烏克蘭事務的國防部副助理部長庫珀（Laura Cooper）證詞顯示，川普堅持在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）對政敵拜登（Joe Biden）展開調查以前，不得對烏克蘭提供援助。

庫珀23日在調查人員與證人秘密對話的安全室裡發表證詞，未料約24名共和黨議員及川普盟友突然闖入，成為川普彈劾調查至今最為爆炸性的一幕。批評人士譴責這些議員的行為，指責他們將手機帶進安全室，危害美國國家安全。

庫珀在閉門聽證會中詳細說明向烏克蘭提供3.91億美元軍事援助的審批過程，包括五角大廈認定，烏克蘭已經達到解凍資金的反貪腐要求。她說明，「美國國家安全部門和各機構高級領導人一致認為，這項援助至關重要。」但川普支持者宣稱，他擋下資金是為敦促澤倫斯基打擊腐敗，而非調查拜登父子。

調查小組11日還公布前美國烏克蘭事務特別代表沃克（Kurt Volker）的烏克蘭政策顧問克羅夫特（Catherine Croft）及安德森（Christopher Anderson）的證詞；2人都對川普政府的烏克蘭政策表示擔憂。沃克此前被吹哨人指控，曾協助川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與烏克蘭官員聯絡，9月底辭職。

由民主黨領導的眾議院委員會彈劾調查將進入關鍵階段，首次公開聽證會將於本周舉行，焦點是川普被指不當扣留安全資金，以此向烏克蘭施壓調查拜登。美國外交官泰勒（William Taylor）、肯特（George Kent）及約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）13日及15日將公開闡述他們在前3周的閉門聽證會中表達的擔憂，即川普政府意圖將安全援助與2020大選掛勾。

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