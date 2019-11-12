他花39元買花瓶　竟是「乾隆皇傳家寶」轉手狂賣48萬倍價

▲英國男子買到乾隆傳家寶瓶子。（圖／翻攝自《看看新聞Knews》）

記者馬叔安／綜合報導

近日在英國一名男子以1元英鎊（約新台幣39元），在慈善市場買回一個中式風格的瓶子，想不到竟是乾隆皇帝的家傳珍寶，上面還有乾隆皇御筆提詞，經過專家鑑定，最後以48.4萬元英鎊（約新台幣1890萬元）的高價賣出。買家表示，將會把錢存下來，用於3歲女兒未來的教育費用上。

▲瓶身上有乾隆皇帝的御題。（圖／翻攝自《看看新聞Knews》）

根據《看看新聞》引用英國《每日郵報》報導，近日英國一名男子逛慈善商店時，發現一個中式造型的小花瓶，只覺得造型好看，便以1英鎊的價格買了下來，並放在拍賣網站上拍賣，直到有人告訴它這件物品要價不斐，他才意識到自己撿到了寶貝。

▲瓶子代表了乾隆盛世的創新工藝。（圖／翻攝自《看看新聞Knews》）

之後他將花瓶送去鑒定，專家告訴他，這個黃色的梨形花瓶名為名為「清乾隆黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，也就是大清乾隆皇帝的傳家寶。

除此之外，瓶子上頭有乾隆皇帝的親筆御題詩詞，「一瓣名香靜裡焚，篆煙縷縷白如雲。幽情未許旁人會，手自繙書到夕曛」，花瓶中西合璧使用洋彩著色，代表乾隆盛世的創新工藝。

▲瓶子最後以48.4萬英鎊賣出。（圖／翻攝自《看看新聞Knews》）

此外，瓶子上方還刻有乾隆的家徽，表示不外傳，以及「乾隆辰翰」、「惟精惟一」的玉璽，是鑒定乾隆皇帝御覽御筆書畫真偽的重要依據。

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