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2020年737 MAX復飛有望　波音：確切時間由FAA決定

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▲▼ 波音737新世代客機,Boeing 737 Next Generation。（圖／翻攝自波音官網）

▲波音737自1967年起已生產超過10,030架，仍有超過4,673架的訂單等待交付。（圖／翻攝自波音官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

波音737 MAX 客機在2018年10月及今年3月發生空難，這2架機齡都不超過半年，多國民航主管部門和航空公司擔憂乘客的安全，下令737 MAX 系列客機全面停飛。波音公司在11日發表聲明，在事件發生後，持續與美國聯邦航空總署（FAA）和其他全球監管機構合作，共同制定了737 MAX 軟體認證和相關培訓更新的流程，預計在2020年1月恢復飛行。

由於737 MAX 系列飛機的安全疑慮，3月起多國下令停飛。這2次空難造成印尼獅航、衣索比亞航空2航班共346人死亡，經調查後發現，墜機原因與1個自動安全系統的設計有關。參與737 MAX 的設計與研發的機師福克納（Mark Forkner）表示，在2016年的模擬試飛中，操控特性增益系統（MCAS）運作異常導致飛機無法控制並下墜，直到4000呎的高度和230節的速度時才控制住。

波音公司雖然早就取得這個消息，卻在10月17日才向美國運輸部（DoT）報告，消息曝光後股價重跌7%。根據《紐約時報》報導，波音公司在這一連串的事件中，損失總計超過80億美元（約台幣2400億元）。

▲737MAX兩度墜機致346人罹難！波音宣布「撥款1億美元」賠償受害家屬（圖／翻攝波音公司網站）

▲737MAX兩度墜機致346人罹難！波音宣布「撥款1億美元」賠償受害家屬（圖／翻攝波音公司網站）

目前737 MAX 在軟、硬體部分已經有所改善，MCAS系統也已經重新設計完畢。波音公司在11日表示，FAA已經對MCAS的的更新進行認證，按照這個進度，預計在12月就可以恢復交付，並在1月重新復飛，但確切時間還是要交由FAA決定。

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