想當最透明總統！川普公布「通烏門」另一通話紀錄　直言：這很誘人

▲川普表示他是史上最透明的總統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普11日在推特上宣布，他準備在未來一周內，公布與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的4月份通話紀錄。川普寫道，這麼做的目的是成為史上「最透明」的總統，「我將在本周公布和烏克蘭總統的通話紀錄，這也是最重要的一次通話，我相信這是非常誘人的。」

各界批評白宮9月發布7月25日的通話紀錄，內容並未100％還原，因此川普（Donald Trump）9日時曾表示，他願意完全公開與澤倫斯基4月的通話紀錄。而他11日先是在推特發文，要求外界仔細閱讀錄音的文字記錄，因為那非常完美，又接著說，為了成為歷史上「最透明」的總統，他願意公開第一次的通話紀錄，「這是第一次也是最重要的一次通話，我相信這是非常誘人的。」

In order to continue being the most Transparent President in history, I will be releasing sometime this week the Transcript of the first, and therefore most important, phone call I had with the President of Ukraine. I am sure you will find it tantalizing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2019

今年9月，白宮公布川普與澤倫斯基30分鐘通話紀錄，川普以曖昧的態度要求澤倫斯基調查總統大選勁敵拜登（Joe Biden），並且轉述涉及官員口述而舉報。而這場「通烏門」也讓川普面臨眾議院彈劾調查。調查首次聽證會則預計在13日與15日舉行。

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