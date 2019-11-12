曾獲諾貝爾和平獎提名！「白盔」共同創辦人疑墜樓…頭部骨折亡

▲「白盔」共同創辦人勒梅蘇里疑似墜樓亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

人道救援組織「白盔」（White Helmets）共同創辦人勒梅蘇里（James Le Mesurier）驚傳死訊。勒梅蘇里的遺體是在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的住家附近被發現，且頭部與腿部皆有骨折，目前土耳其警方已經展開調查，推測是不慎從陽台摔落。

BBC報導指出，勒梅蘇里在當地時間12日凌晨4點30分左右，被人發現陳屍在伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）住家附近的街道上，且頭部與腿部皆骨折。土耳其警方目前已經展開全面調查，根據現況推測，勒梅蘇里應該是從陽台上摔落死亡。「白盔」也在推特證實此訊，並寫道「我們對這件事感到非常驚訝與悲傷」。

▲警方封鎖現場進行調查。（圖／路透）



現年48歲的勒梅蘇里於2014年成立非營利「危機救援」（Mayday Rescue）組織，協助訓練「白盔」的志願者。「白盔」正式名稱是「敘利亞民防組織」（Syria Civil Defence），該組織在敘利亞內戰期間，營救被攻擊的平民，並在2016年獲得諾貝爾和平獎。勒梅蘇里也在2016年獲頒英國女王授予的「大英帝國勳章」（OBE）。

▲白盔志願者在敘利亞提供人道救援。（圖／翻攝自「白盔」臉書專頁）



「白盔」由各國政府、聯合國計畫資助，志願參與該組織的人士包含各種職業，他們會帶著白色的頭盔，穿梭在戰場之間拯救平民。BBC的數據指出，近年來「白盔」已經拯救超過10萬人，但也導致該組織共有252名成員在執行任務時遭殺害。

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