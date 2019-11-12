刷卡買藥遭拒！73歲嬤驚覺「被死亡」：我都不知道已死多久了...

▲73歲的老太太被錯誤宣告死亡。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國德州日前發生一起烏龍事件！73歲的老太太雪莉•埃利斯（Sherry Ellis）在醫院要刷卡取藥時，不料卻無法順利刷卡付費，經詢問才發現，自己居然已經「被死亡」，事後證實這是一起烏龍事件，讓她無奈直呼，「如果不是及時發現，我都不知道自己死了多久了！」

據CNN報導，73歲的雪莉近日到當地最大的連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）領取處方藥，但是卻無法順利刷卡付費，櫃台人員表示，她的醫療保險已經被凍結，於是，她向銀行詢問，結果才發現自己竟然已被社會安全局（Social Security Administration）宣告死亡。

雪莉無奈地表示，這個錯誤嚴重影響到她的生活，導致她的生活陷入困境，因為平時她都用金融卡支付生活中的大小開銷，「我的金融卡到哪都遭到拒絕，所以無法順利取得汽油、無法購得食物，無法做任何事情。」她並不知道自己已經「死了多久」。

▲雪莉無奈說，「如果不是及時發現，我都不知道自己死了多久了！」（示意圖／視覺中國）

雪莉的丈夫布萊恩•埃利斯（Brian Ellis）則表示，「這是一場戰爭，我們沒有很多的錢。」而且，因為雪莉有血壓相關疾病、胃病和心臟病，所以必須服用10種不同的藥物，在被宣判死亡的期間，並沒辦法使用健保支付醫藥費，只能自費，金額有可能高達1400美元（約新台幣4萬2千元）。

雪莉在得知自己「死亡」後，花了一個小時走到離她最近的社會安全局，希望能趕緊處理這個天大的誤會，不料卻遭對方告知，還要等待約45天才能「復活」。雪莉不解，如果只要敲一下鍵就可以宣告「死亡」，為何不能馬上就讓她改為「存活」，還要背著「死者」的身分過這麼多天。