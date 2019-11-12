知名愛貓人士遭「全裸綑綁」刺死在床！　嫌犯是14歲少女

▲克爾諾夫是費城著名的愛貓人士。（圖／翻攝自Facebook／Al Chernoff）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國近日發生一起駭人的兇殺案！費城著名的愛貓人士克爾諾夫（Albert Chernoff）日前凌晨被發現全身赤裸的死在住家床上，而他全身不僅遭綑綁，頭部、胸口更多處刀傷。經初步調查後發現，兇手竟是一名年僅14歲的少女，目前警方已將她逮捕。

據《每日郵報》報導，59歲的克爾諾夫是費城非常有名的愛貓人士，常常救援流浪貓，並為牠們建造庇護所。警方於本月5日凌晨3點接獲通報後前往克爾諾夫家中，克爾諾夫當時是以全裸的狀態遭綑綁在床上，其頭部和胸部都有嚴重傷口。有消息指出，克爾諾夫是被一塊2*4大裝有釘子的木板襲擊，他也於當場被宣布死亡。

警方透過監視器畫面發現，當時一名身穿粉紅色運動套裝的女子在克爾諾夫家中的廚房洗手、開了冰箱後便離開現場。隨後更有鄰居指出，當時目擊一名女性在警方到達前離開。

涉案的這名14歲少女事後在母親以及2名律師的陪同下向警方自首，女子的律師泰勒（Howard Taylor）於受訪時透露，這是一個非常可悲的情況，案情背後還有很多無法公開的內幕，「我不能肯定說這位少女就是受害者，但克爾諾夫並非完全無辜。」

▲克爾諾夫曾救援過無數流浪貓。（圖／翻攝自Facebook／Al Chernoff）

據悉，克爾諾夫的家中共有11隻貓、3隻烏龜以及2隻青蛙，他曾經以號艾莉貓（Alley Cat）的稱號上過《國家地理頻道》的真人秀節目「Rescue Ink」中。費城動物保護與控制小組（ACCT Philly）在克爾諾夫死後於Facebook中發貼文指出，「動物救援界失去了一個非常了不起的人，他是我見過的最友好的人之一，他願意為任何人做任何事情，我已經開始想念他了。」